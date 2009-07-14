900 مرکز قرآنی زیر نظر سازمان دارالقرآن/ 80 مرکز بازدید نظارتی شدند

حسین بهبودی مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر به اشاره به اینکه بازدید و نظارت از مراکز مردمی قرآن از شنبه گذشته آغاز شده، اظهار داشت: مراکز مردمی قرآن دو بار در طول سال مورد بازدید قرار می گیرند که یک بار 6 ماهه اول و بار دوم آن 6 ماهه دوم است.

وی با اشاره به اینکه حدود 900 مرکز و مؤسسه قرآنی تحت نظارت سازمان دارالقرآن الکریم قرار دارند که باید مورد بازدید قرار گیرند، افزود: به علت تعدد مراکز امکان بازدید همه آنها طی یک مقطع وجود ندارد، اما تا 2 سوم آنها در یک مقطع مورد بازدید و بازرسی قرار می گیرند.

بهبودی با بیان اینکه در تهران 180 مرکز قرآنی فعالیت می کنند که نمی توان در یک مقطع از آنها بازدید به عمل آورد، تصریح کرد: بنابراین بازدید این مراکز نیاز به زمان بیشتری دارد. اگر در یک مقطع امکان بازدید آنها وجود نداشت، در مقطع بعدی حتما بازرسی می شوند.

مدیرکل آموزش و پژوهش سازمان دارالقرآن الکریم با اشاره به اینکه تا کنون حدود 80 مرکز و مؤسسه قرآنی مورد نظارت و بازدید قرار گرفته اند، گفت: مراکز مردمی قرآن انگیزه خوبی برای فعالیت دارند که این خود از محسنات به شمار می رود؛ چرا که آنها با صفا و خلوص نیت و با عشق به قرآن به این امر روی می آورند و توفیق در فرآیند قرآنی آنها از دستگاههای دولتی قرآنی بیشتر است.