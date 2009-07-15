به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی "راه‌ آهن" پنجشنبه 25 تیرماه ساعت 22 از شبکه یک پخش می‌شود. این فیلم محصول مشترک سال 2008 کانادا و چین به کارگردانی دیوید ون است و در خلاصه داستان آن آمده: جیمز نیکل قصد دارد در سرتاسر کانادا خط آهن بکشد. او تصمیم می‌گیرد تعدادی کارگر ارزان‌قیمت چینی استخدام کند...

فیلم سینمایی "پایگاه جهنمی" جمعه 26 تیرماه ساعت 16 روی آنتن شبکه یک می‌رود. این فیلم جنگی سال 1363 به کارگردانی اکبر صادقی تهیه شده و فرامرز قریبیان، جشمید هاشم‌پور، کاظم افرندنیا، حسین ملاقاسمی، علی محزون، زکریا هاشمی و بهزاد رحیم‌خانی در آن بازی کرده‌اند.

فیلم تلویزیونی "آیا دخترم زنده می‌ماند؟" به کارگردانی دیتارد کلانته پنجشنبه 25 تیرماه ساعت 14:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم 89 دقیقه‌ای محصول سال 1998 آلمان است و هاینتس هونیگ، مارگاریتا برویچ، یورگن هنچ، اشتفان کورت و یوهانا کلانته در آن به ایفای نقش پرداختند.

"آیا دخترم زنده می‌ماند" نامزد بهترین بازیگر مرد مکمل از جوایز تلویزیون آلمان برای هنچ شده و داستان آن درباره دخترکی به نام اوی است که در یک سانحه رانندگی حافظه خود را از دست می‌دهد. بیشتر پزشکان از بهبود او ناامید می‌شوند، اما پدرش با تلاش کادری مجرب از پزشکان را برای درمان دخترش فراهم می‌کند.

پوستر فیلم "پسران بد"

فیلم تلویزیونی "تهدید" به کارگردانی ایو سیمونیو پنجشنبه 25 تیرماه ساعت 23:50 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم با نام اصلی "36 ساعت تا مرگ" سال 1999 بر مبنای فیلمنامه رابرت رودات ساخته شد و تریت ویلیامز، کیم کاترال و کارول اکانر در آن بازی کردند. "تهدید" درباره صاحب یک کارخانه است که به دلیل حمله قلبی برای مدتی از رفتن به محل کار منع می‌شود.

انیمیشن سینمایی "پاندای کنگ‌فوکار" جمعه 26 تیرماه ساعت 14:30 روی آنتن شبکه دو می‌رود. در این فیلم جک بلک، آنجلینا جولی، لوسی لیو، جکی چان و داستین هافمن حرف زده‌اند و داستان درباره یک خرس پاندا به نام "پو" است که با گروهی از استادان کنگ‌فو رو به رو می‌شود و برای حفاظت دره صلح در برابر یک پلنگ سفید اهریمنی مورد آموزش قرار می‌گیرد.

فیلم تلویزیونی "خانه پدرم کجاست" جمعه 26 تیرماه ساعت 17:30 از شبکه دو پخش می‌شود. این فیلم به تهیه‌کنندگی شراره رخام و کارگردانی احمد معظمی تهیه شده و در آن رخام در کنار سعید داخ و گیتی ساعتچی بازی کرده است. "خانه پدرم کجاست" روایتگر پیرمردی است که خانه خود را می‌فروشد و زمین را برای ساخت به یک پیمانکار می‌دهد...

فیلم سینمایی "زندگی مک‌کوی" با نام اصلی "مک‌کوی واقعی" به کارگردانی راسل مولکای پنجشنبه 25 تیرماه ساعت 20 از شبکه سه پخش می‌شود. کیم بسینگر، ول کیلمر، گایلار سارتن، ترنس استمپ و اندس استال بازیگران این فیلم 105 دقیقه‌ای هستند که سال 1993 شش میلیون دلار در اکران آمریکا فروخت.

داستان "زندگی مک‌کوی" درباره زنی به نام کارن است که به خاطر دزدی از بانک به 10 سال زندان محکوم و پس از شش سال آزاد می‌شود. او باید خود را به مامور گری باکنر معرفی کند، اما پی می‌برد او برای جک اشمیت کار می‌کند که باعث به زندان افتادن کارن شده است...

فیلم سینمایی "پسران بد" جمعه 26 تیرماه ساعت 22:30 از شبکه سه پخش می‌شود. این فیلم را مایکل بی سال 2003 ساخت و مارتین لارنس و ویل اسمیت در آن به ایفای نقش پرداختند. در خلاصه داستان این فیلم آمده است: پلیس به دنبال یک قاچاقچی بین‌المللی است که پس از شناسایی با شگردی خاص فرار می‌کند و یک پلیس زن را گروگان می‌گیرد.

فیلم سینمایی "آیا پاریس می‌سوزد؟" به کارگردانی رنه کلمان جمعه 26 تیرماه ساعت 20:30 در قالب برنامه سینما چهار از شبکه چهار پخش می‌شود. این فیلم محصول مشترک فرانسه و آمریکا در سال 1966 است و فیلمنامه آن را فرانسیس فورد کوپولا و گور ویدال بر اساس کتاب لری کالینز و دومینیک لاپیر نوشتند.

در "آیا پاریس می‌سوزد؟" ژان پل بلموندو، شارل بویر، آلن دلون، کرک داگلاس، گلن فورد، ژان پیر کاسال، لسلی کارون و... بازی کرده‌اند و داستان آن در اواخر جنگ جهانی دوم رخ می‌دهد. مردم پاریس تلاش می‌کنند اشغالگران را از شهر خارج کنند تا کنترل شهر را به دست بگیرند... این فیلم سال 1967 نامزد دو اسکار طراحی و فیلمبرداری شد.

فیلم تلویزیونی "خونبها" جمعه 26 تیرماه ساعت 14:20 روی آنتن شبکه تهران می‌رود. این فیلم به تهیه‌کنندگی داریوش بابائیان و کارگردانی مهرداد پوراحمد تهیه شده و علیرضا اوسیوند، امیرمحمد زند، معصومه میرحسینی و کریم اکبری مبارکه بازیگران آن هستند. "خونبها" داستان جوانی است که پس از جدایی از همسر آلمانی خود می‌خواهد با زنی ایرانی ازدواج کند.