جلسه پیگیری "همایش جهانی گفتگو" در اتریش برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع اینترنتی، همایش جهانی گفتگو سال گذشته از سوی عربستان سعودی در مادرید اسپانیا با حضور رهبران ادیان مختلف برگزار شد.

در بیانیه این همایش ضرورت گفتگوی بین فرهنگی و تلاشهای مشترک برای ارتقای زمینه تساهل و صلح در روابط بین الملل مورد تأکید قرار گرفت.

دکتر عبدالله بن عبدالمحسن ترکی دبیرکل انجمن جهانی مسلمانان در این همایش با اشاره به اهمیت همایش مادرید گفت: این همایش شرکت کنندگان بسیاری را گردهم آورد و جوامع بسیاری را به سهم داشتن در این ابتکار عمل ترغیب کرد.

شرکت کنندگان در نخستین جلسات عصر دیروز آزادی دینی و مسئولیت پذیری مشترک را مورد بحث قرار دادند و بر ضرورت همکاری برای نشان دادن عدم صحت نظریه برخورد تمدنها که آن را عامل تنشهای دینی می دانند تأکید کردند.

همچنین شرکت کنندگان و رهبران دینی جلسه کمیته پیگیری همایش جهانی گفتگو به اظهار این مطلب پرداختند که هرکدام چگونه اصول گفتگوی بین دینی را عملی می کنند.

در این جلسه همچنین درباره ابتکار عملها و کارگاههایی برای آموزش این مفاهیم به جوانان و آشنایی آنها با سایر فرهنگها و ادیان گفتگو شد.

قرار است برگزار کنندگان "همایش جهانی گفتگو" اقدام به تشکیل هیئت مدیره و شورایی برای این همایش کنند که در نظر دارد مکانیسمی برای گفتگو فراهم کند.