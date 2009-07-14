به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ممفیس گریزلیز در ماه اوت 2008 و پس از درخشش حامد حدادی در بازی‎های المپیک پکن با این بازیکن قرار داد بست. حدادی که در بازی‏‎های پکن با میانگین 6/16 امتیاز و 2/11 ریباند یکی از بهترین‎های تیم ملی بسکتبال ایران بود در فصل اخیر رقابت‏های حرفه‏ای آمریکا با انجام 19 بازی برای گریزلیز نخستین تجربه خود در NBA را به دست آورد، رقابت‎هایی که به اعتقاد حامد حدادی نوع نگاه ایرانیان را نسبت به وی تغییر داده است.

حدادی در جریان برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ تابستانی آمریکا - Summer League - در گفتگوی اختصاصی با سان لاس وگاس در مورد استقبال ایرانیان اظهار داشت: هموطنانم در ایران واکنشی از نوع ویژه و خاص نسبت به من داشتند. من انتظار چنین واکنشی را از سوی هموطنانم نداشتم. فکر می‎کنم حضور در NBA نگاه آنها نسبت به من را اینگونه تغییر داده است.

وی با اشاره به تفاوت‎های بسکتبال ایران و آمریکا ادامه داد: بسکتبال برای من در ایران بسیار ساده بود اما اینجا در آمریکا شرایط فرق می‏کند. بسکتبالیست‏های شاغل در آمریکا خیلی سریعتر از ما و دیگر آسیایی‎ها بازی می‎کنند. فکر می‎کنم برای آنکه بتوانم عملکرد بهتری در بسکتبال آمریکا داشته باشم به مدت زمان بیشتری نیاز دارم.

ملی‎پوش بسکتبالیست کشورمان که روز گذشته نخستین دیدار خود برای ممفیس در رقابت‎های لیگ تابستانی را مقابل اوکلاهاما سیتی برگزار کرد در خصوص این مسابقات گفت: بازیکنان حاضر در Summer League بسیار بلندبالا و سریع هستند. آنها پرش‎های خوبی دارند. با این حال من قادرم خودم را با این نوع بازی فیزیکی تطبیق دهم. این چیزی نیست که از پس انجام آن برنیایم. بازی می‎کنم تا ببینم در آینده چه اتفاقی می‎افتد.

حدادی همچنین در خصوص آینده خود در تیم ممفیس گریزلیز تصریح کرد: می‏خواهم به عنوان اولین ایرانی حاضر در NBA باعث مباهات کشورم باشم. من با کار و تلاش زیاد و سخت برای هموطنانم افتخار آفرینی خواهم کرد.

وی با ابراز امیدواری به تداوم در لیگ حرفه‎ای آمریکا یادآور شد: حتی باید اذعان کنم که انتقال از بسکتبال ایران به آمریکا برایم سخت بود. فشار در بسکتبال آمریکا بالاست اما من با تمرین مداوم و کار زیاد آن را تحمل می کنم.

تنها بازیکن ایرانی شاغل در لیگ NBA در پایان گفتگو با سان لاس وگاس در خصوص اینکه آیا وی می‎تواند پیشگام ایرانیان برای حضور در بسکتبال آمریکا شود، گفت: امیدوارم بازیکنان ایران راهی را طی کنند که من در پیش گرفتم. البته در این خصوص نمی‏توانم از جانب خودم حرفی بزنم. اما اگر مردم ایران فکر می‏کنند که من می‏توانم الگوی آنها باشم این بحث دیگری است.