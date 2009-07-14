به گزارش خبرنگار مهر، باشگاه ممفیس گریزلیز در ماه اوت 2008 و پس از درخشش حامد حدادی در بازیهای المپیک پکن با این بازیکن قرار داد بست. حدادی که در بازیهای پکن با میانگین 6/16 امتیاز و 2/11 ریباند یکی از بهترینهای تیم ملی بسکتبال ایران بود در فصل اخیر رقابتهای حرفهای آمریکا با انجام 19 بازی برای گریزلیز نخستین تجربه خود در NBA را به دست آورد، رقابتهایی که به اعتقاد حامد حدادی نوع نگاه ایرانیان را نسبت به وی تغییر داده است.
حدادی در جریان برگزاری مسابقات بسکتبال لیگ تابستانی آمریکا - Summer League - در گفتگوی اختصاصی با سان لاس وگاس در مورد استقبال ایرانیان اظهار داشت: هموطنانم در ایران واکنشی از نوع ویژه و خاص نسبت به من داشتند. من انتظار چنین واکنشی را از سوی هموطنانم نداشتم. فکر میکنم حضور در NBA نگاه آنها نسبت به من را اینگونه تغییر داده است.
وی با اشاره به تفاوتهای بسکتبال ایران و آمریکا ادامه داد: بسکتبال برای من در ایران بسیار ساده بود اما اینجا در آمریکا شرایط فرق میکند. بسکتبالیستهای شاغل در آمریکا خیلی سریعتر از ما و دیگر آسیاییها بازی میکنند. فکر میکنم برای آنکه بتوانم عملکرد بهتری در بسکتبال آمریکا داشته باشم به مدت زمان بیشتری نیاز دارم.
ملیپوش بسکتبالیست کشورمان که روز گذشته نخستین دیدار خود برای ممفیس در رقابتهای لیگ تابستانی را مقابل اوکلاهاما سیتی برگزار کرد در خصوص این مسابقات گفت: بازیکنان حاضر در Summer League بسیار بلندبالا و سریع هستند. آنها پرشهای خوبی دارند. با این حال من قادرم خودم را با این نوع بازی فیزیکی تطبیق دهم. این چیزی نیست که از پس انجام آن برنیایم. بازی میکنم تا ببینم در آینده چه اتفاقی میافتد.
حدادی همچنین در خصوص آینده خود در تیم ممفیس گریزلیز تصریح کرد: میخواهم به عنوان اولین ایرانی حاضر در NBA باعث مباهات کشورم باشم. من با کار و تلاش زیاد و سخت برای هموطنانم افتخار آفرینی خواهم کرد.
وی با ابراز امیدواری به تداوم در لیگ حرفهای آمریکا یادآور شد: حتی باید اذعان کنم که انتقال از بسکتبال ایران به آمریکا برایم سخت بود. فشار در بسکتبال آمریکا بالاست اما من با تمرین مداوم و کار زیاد آن را تحمل می کنم.
تنها بازیکن ایرانی شاغل در لیگ NBA در پایان گفتگو با سان لاس وگاس در خصوص اینکه آیا وی میتواند پیشگام ایرانیان برای حضور در بسکتبال آمریکا شود، گفت: امیدوارم بازیکنان ایران راهی را طی کنند که من در پیش گرفتم. البته در این خصوص نمیتوانم از جانب خودم حرفی بزنم. اما اگر مردم ایران فکر میکنند که من میتوانم الگوی آنها باشم این بحث دیگری است.
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