تسهیلات قطر برای بازرگانان و گردشگران ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله سهرابی روز گذشته با شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی وزیر مشاور در امور کشور قطر دیدار و در خصوص راههای توسعه و گسترش روابط فیمابین دو کشور گفتگو و تبادل نظر کرد.



سفیر کشورمان در این دیدار با ابلاغ سلام وزیر کشور ایران، بر عزم راسخ جمهوری اسلامی ایران برای تدوام توسعه و گسترش روابط بین قطر و جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد و از تصمیمات جدید و تلاش‌های دولت قطر در جهت توسعه و تسهیل رفت و آمدها بین ایران و قطر تقدیر کرد.



شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه آل ثانی وزیر امور کشور قطر نیز در این دیدار بر اهتمام و تاکید مسئولین عالی این کشور برای توسعه و گسترش روزافزون بین مردم و دولت دو کشور همسایه و مسلمان تاکید و تسهیلات سفر اتباع ایران به قطر را اعلام کرد.



بر اساس این گزارش، برای آن دسته از هموطنان تاجر ایرانی که دارای بلیط رفت و برگشت و حداقل پنج هزار ریال قطری نقد یا دارای کارت اعتباری و نیز رزرو قبلی اتاق در هتلهای چهار یا پنج ستاره در دوحه باشند، در بدو ورود به قطر روادید هفتاد و دو ساعته صادر می شود.



شرکت هواپیمایی قطر نیز موظف شده است که این گونه مسافران را به مقصد دوحه سوار نماید و روادید ایشان نیز در فرودگاه دوحه صادر خواهد شد که قابل تمدید هم خواهد بود.



یکی دیگر از موارد ارایه روادید چهارده روزه برای آن دسته از اتباع ایرانی می باشد که مقیم یکی از کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس هستند و نوع شغل در روادید اقامت آنان تاجر یا دارای عناوین مشاغل مختلفی شامل حسابداری، مدیریت، نویسنده، هنرمند، مهندس، استاد دانشگاه، وکیل، خلبان و غیره باشد.



همچنین مقرر شد تا روادید تجارتی نیز توسط شرکت یا تاجر معتمد در قطر از مبادی مربوطه درخواست و صادر شود و قبل از سفر برای شخص مسافر ارسال گردد و در این صورت این افراد نیز می توانند با در دست داشتن آن روادید و بلیط رفت و برگشت وارد کشور قطر شوند.



از جمله روادید دیگری که شهروندان ایرانی می توانند برای سفر به کشور قطر از آن استفاده کنند، دریافت روادید گردشگری از طریق هتل است که متقاضی می تواند پس از رزرو جا در یکی از هتلهای چهار یا پنج ستاره و تهیه بلیط رفت و برگشت از طریق کلیه شرکتهای هواپیمای که به قطر پرواز دارد و همچنین به همراه داشتن پنج هزار ریال قطری به عنوان ارز همراه، از این نوع روادید نیز استفاده نماید.



به علاوه هر یک از ایرانیان مقیم قطر می توانند برای سفر اعضای خانواده یا خویشاوندان یا دوستان خود از اداره گذرنامه قطر درخواست صدور روادید زیارتی بنماید و پس از صدور آن را برای مسافر از طریق نمابر ارسال کند تا براساس آن بلیط رفت و برگشت سفر به قطر توسط هر یک از شرکتهای مسافری صادر شود.



این گونه روادیدها برای اعضای درجه یک خانواده سه ماهه می باشد و برای سه ماه دیگر نیز قابل تمدید است.



کد مطلب 912021