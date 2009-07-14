یک تن مواد مخدر طی یک هفته در استان فارس کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، سرهنگ کشوری پیش از ظهر سه شنبه در نشستی با خبرنگاران با اشاره به اینکه در این رابطه 43 نفر قاچاقچی نیز دستگیر شدند، افزود: مواد مخدر مکشوفه شامل یک تن و 186 کیلو و 454 گرم تریاک، 431 گرم هروئین، 202 گرم حشیش و سه کیلو و 56 گرم سایر مواد مخدر بوده است.

وی با اشاره به سهم شهرستانهای فارس در زمینه کشفیات موادمخدر اظهار داشت: در این مدت ماموران انتظامی شهرستان لارستان 503 کیلو و 709 گرم ، ماموران پلیس مبارزه با موادمخدر استان 300 کیلوگرم ، سپیدان 220 کیلو و 20 گرم ، خرم بید 50 کیلو و هفت گرم و در سایر شهرستان ها 116 کیلو و 407 گرم کشف کردند و در این رابطه در مجموع تعداد 258 نفر دستگیر شدند که از این تعداد 43 نفر قاچاقچی و 215 نفر خرده فروش مواد مخدر بوده اند.

جانشین فرمانده انتظامی فارس همچنین از کشف 87 قبضه انواع سلاح جنگی و شکاری غیر مجاز طی هفته گذشته در فارس خبر داد و افزود: از این تعداد 19 قبضه در جهرم، 13 قبضه در فسا، 9 قبضه در داراب، شش قبضه در فیروزآباد، شش قبضه در مرودشت و در سایر شهرستانها 34 قبضه کشف شده است.

سرهنگ کشوری تصریح کرد: همچنین در همین مدت توسط ماموران انتظامی و آگاهی در سطح استان 172 فقره سرقت عادی و 10 فقره سرقت به عنف کشف و متهمین دستگیر شده همراه پرونده به مقامات محترم قضائی معرفی شده اند.

وی در ادامه سخنان خود گفت: درهفته گذشته مردم فارس 45 هزار و 891 تماس با مرکز 110 داشته اندکه از این تعداد 15 هزار و 595 مورد منجر به اجرای عملیات و 13 هزار و 309 مورد در ارتباط با راهنمایی و ارشاد و مابقی در ارتباط با موارد متفرقه بوده، همچنین در هفته گذشته شهروندان استان فارسی یک هزار و 651 تماس با دفتر نظارت همگانی فرماندهی انتظامی استان (197) داشته اند که از این تعداد ، 128 مورد منجر به پیگیری و قابل رسیدگی بوده و 178 مورد در ارتباط با راهنمایی و ارشاد و مابقی موارد متفرقه بوده است.

جانشین فرمانده انتظامی فارس در بخش دیگری از سخنان خود از وقوع 666 مورد تصادف ظرف هفته گذشته در فارس خبر داد و خاطرنشان کرد: از این تعداد 510 موردتصادفات درون شهری شامل 68 مورد جرحی و 442 مورد خسارتی و 168 موردتصادفات برون شهری شامل 12 مورد فوتی 34 مورد جرحی و 122 مورد خسارتی بوده است.

سرهنگ کشوری در این رابطه افزود: در تصادفات برون شهری 12 نفر جان خود را از دست داده اند و تعداد مجروحان ناشی از تصادفات نیز 130 نفر بوده که از این تعداد 73 نفر در تصادفات درون شهری و 57 نفر در تصادفات برون شهری مصدوم شده اند.

جانشین فرمانده ی انتظامی فارس از شهروندان خواست با توجه به فرارسیدن ایام سفرهای تابستانی،‌ هنگام سفر نکات ایمنی و قوانین راهنمایی و رانندگی را رعایت کنند.