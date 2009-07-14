دوران آزمون و خطا در انتخاب کابینه گذشته است

محمدرضا خباز در گفتگو پارلمانی مهر، با تاکید بر اینکه دولت دهم باید از تجربه دولتهای قبل در چینش اعضای هیئت دولت استفاده کند، اظهارداشت: انتخاب هر وزیر برای یک وزارتخانه باید متناسب با ویژگی های آن فرد و سوابق مدیریتی وی باشد.

وی افزود: نمی توان فردی که دارای تحصیلات غیر مرتبط است را به وزارتخانه ای گماشت که نیازمند تخصص و سوابق مدیریتی در همان جهت است و در مقابل از افرادی استفاده کرد که صرفا همسویی و همفکری آنان به رئیس جمهور ثابت شده است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: رئیس جمهور باید دقت کند در این دوره دیگر از روش آزمون و خطا بهره نگیرد زیرا زمان آزمون و خطا گذشته است.

خباز ادامه داد: هر فردی که در کابینه معرفی می شود باید در وزارتخانه مربوطه یک سر و گردن بالاتر از دیگر افرادی باشد که در آن وزارتخانه مشغول هستند در عین حال باید از نگاه کارشناسانه مجموعه خود نیز بهره ببرد.

وی با انتقاد از نحوه چینش اعضای کابینه در دولت گذشته و تغییرات پی در پی آن در طول 4 سال گفت: رئیس جمهور با انتخاب دقیق و درست خود بهتر است جبران مافات کرده و گذشته پر از بحث دولت نهم را جبران کند.