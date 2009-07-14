دانشگاه های غیرانتفاعی با مشکل مالی مواجه هستند

محمد اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: با توجه به هزینه بالای کارهای فرهنگی و آموزشی شهریه مشخص شده توسط وزرات علوم هزینه های سنگین موجود را پوشش نمی دهد و از طرفی کمکهای مردمی به دانشگاه های غیر انتفاعی نیز پرداخت نمی شود.

وی بیان کرد: با توجه به هزینه های سنگین باید فرهنگ پرداخت کمکهای مردمی به دانشگاه های غیر انتفاعی در کشور ایجاد شود و مسئولان نیز با حمایتهای بیشتر نسبت به ادامه کار این مراکز همکاری لازم را انجام دهند.

وی با اشاره به گسترش خدمات آموزشی در این دانشگاه عنوان کرد: ایجاد رشته های کارشناسی ارشد تا دو سال آینده در دانشگاه غیرانتفاعی علامه جعفری رفسنجان در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: در آینده ای نزدیک نیز کلیه کارگاه ها و آزمایشگاه هایی که برای آموزش عملی در این دانشگاه مورد نیاز است راه اندازی و تجهیز خواهد شد.