مسئول جدید مرکز آفرینش های ادبی خوزستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در اهواز، بهمن ساکی پیش از این مسئول انجمن شعر اهواز بوده است و در کارنامه ادبی او آثاری همچون مجموعه شعر آهوان پیر (مجموعه شعر)، تا انتهای خستگی ماه (مجموعه شعر)، یک آفتاب اینطرفها (گزیده ی غزل خوزستان)، در حنجره ی کارون (مجموعه شعر) و کتاب در حال انتشار کتاب شناسی شعر نو خوزستان دیده می شود.

بهمن ساکی همچنین سردبیری نشریه ها و گاهنامه های ادبی نظیر تولا (در ادبیات دینی)، نخلستان (در فرهنگ و ادب پایداری)، پل (فصلنامه ی تخصصی شعر و داستان) و ماهنامه ی دوشنبه عصر (نشریه ی انجمن شعر اهواز) را بر عهده داشته است .



از سویی دیگر دومین همایش یک روزه ی هم اندیشی هنر و دین با موضوع ارتباط هنر، دین و خوشنویسی با سخنرانی استاد زدوار، ساعت 19 پنجشنبه 25 تیر ماه در گالری اشراق اهواز برگزار می شود.



این همایش به همت واحد هنرهای تجسمی حوزه هنری خوزستان با حضور هنرمندان رشته خوشنویسی و سایر رشته ها برگزار خواهد شد.

اولین همایش "رابطه هنر خوشنویسی و دین و تاثیر متقابل این دو بر هم" 17 اردیبهشت ماه سال جاری با سخنرانی استاد زدوار در نگارخانه اشراق برگزار شد که با استقبال بی نظیر هنرمندان مواجه شد.

علاقمندان می توانند در تاریخ یاد شده به گالری اشراق اهواز واقع در خیابان شریعتی - طبقه فوقانی سینما اکسین مراجعه کنند.