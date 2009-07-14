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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۸

مورالس :

اطلاعات دست اولی از دخالت آمریکا در کودتای هندوراس دارم

اطلاعات دست اولی از دخالت آمریکا در کودتای هندوراس دارم

رئیس جمهوری بولیوی بار دیگر خبر داد که وی اطلاعات دقیقی و دست اولی در خصوص دخالت آمریکا در کودتای هندوراس در دست دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، "اوا مورالس" ارتش آمریکا را متهم به دخالت در کودتای هندوراس و برکناری "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری این کشور کرد.

وی که در مونته ویدئو پایتخت اروگوئه صحبت می کرد، گفت: اطلاعات دست اولی در دست دارم که نشان می دهد امپریالیسم از طریق فرماندهی جنوب ارتش خود کودتا را در هندوراس صورت داد.

وی کودتا را اقدامی تجاوزکارانه و تحریک آمیز از سوی امپریالیسم [آمریکا] توصیف کرد.

مورالس افزود: ممکن است من اوباما را نشناسم، اما ساختار امپریالیسم همچنان قدرت را در اختیار دارد.

چندی پیش پس از درخواست "خوزه مانوئل زلایا" رئیس جمهوری هندوراس برای اصلاحات قانون اساسی این اقدام وی با مخالفت ارتش رو به رو شد و ارتش 28 ژوئن او را دستگیر و به کاستاریکا تبعید کرد و در ادامه نیز "روبرتو میچلتی" رئیس پارلمان این کشور را جایگزین وی کرد.

گرچه دولت آمریکا مخالفت خود را با این کودتا اعلام و خواستار بازگشت زلایا شد اما برخی از آگاهان بر این باورند که به سبب احساسات ضد آمریکایی زلایا کودتاچیان از محافلی در آمریکا حمایت می شدند.

مورالس و تاباره وازکوئز همتای اروگوئه ای وی در بیانیه مشترکی حمایت خود را از نهادهای دموکراتیک هندوراس، دولت قانونی این کشور به رهبری زلایا اعلام و خواستار بازگشت او به قدرت شدند.

کد مطلب 912049

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