به گزارش خبرنگار مهر، ورایتی اعلام کرد او این روزها سرگرم انتخاب بازیگر برای فیلم پرتغالی‌زبان خود است که با بودجه 2.5 میلیون یورویی (3.5 میلیون دلاری) در سرزمین مادری دی اولیویرا مقابل دوربین می‌رود.

داستان "مورد عجیب آنجلیکا" در دهه 1950 روی می‌دهد و درباره عکاسی است که در یک هتل اقامت دارد. صاحبان هتل صبح یک روز عکاس را از خواب بیدار می‌کنند و از او می‌خواهند از دخترشان آنجلیکا که تازه مرده عکس بگیرد.

دی اولیویرا فیلمنامه "مورد عجیب آنجلیکا" را سال 1952 نوشته و پروژه را همان گروهی تهیه می‌کند که فیلم پیشین فیلمساز سالخورده پرتغالی "شگقتی‌های یک دختر موطلایی" را تولید کرده بود.

دی اولیویرا ماه مه 2008 در جشنواره کن با دریافت نخل طلایی یک عمر دستاورد هنری مورد تقدیر قرار گرفت. او اولین فیلم خود "کار کردن روی رود دورو" را سال 1931 ساخت و در هشت دهه فعالیت سینمایی حدود 50 فیلم کارگردانی کرده است.

وی پارسال "شگقتی‌های یک دختر موطلایی" را در بخش "ویژه برلیناله" حضور داشت. این فیلم بر مبنای داستانی کوتاه نوشته خوزه ماریا اسا دی کروش نویسنده قرن نوزدهمی ساخته شده و داستان مردی جوان است که به دختری اسرارآمیز دل می‌بازد.

فیلمساز 101 ساله پرتغالی دو سال پیش فیلم کوتاه "از دیدنی نادیدنی" را در جشنواره فیلم ونیز داشت. او سال 1991 با فیلم "کمدی الهی" جایزه ویژه هیئت داوران جشنواره ونیز را گرفت.