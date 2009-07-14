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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۱۹

مناطق آسیب پذیر گلستان در زمینه سیل باید شناسایی و مرمت شوند

مناطق آسیب پذیر گلستان در زمینه سیل باید شناسایی و مرمت شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون استاندار گلستان گفت: مناطق آسیب پذیر استان در مواجهه با سیل باید شناسایی و مرمت شوند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، هوشنگ غلامزاده پیش از ظهر سه شنبه در ستاد حوادث غیرمترقبه استان افزود: رعایت قوانین و دستورالعمل های مرتبط با ساخت و ساز و عدم ساخت بنا در حریم انهار و رودخانه ها و مقاوم سازی امری ضروری است.

وی اظهار داشت: ارائه آموزشهای لازم به روستاییان و شهروندان در جهت پیشگیری و آمادگی در مقابل حادثه، تخلیه رسوبات و لایروبی دهانه پلها، آبراهه ها و انهار زراعی، کنترل و نظارت مستمر بر محورهای جنگل گلستان و خوش ییلاق و گلیداغ و انسداد جاده های پرخطر از دیگر اقداماتی است که باید لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال وقوع باران های سیل آسا در فصل تابستان، آمادگی مردم و دستگاه های اجرایی در مقابل حوادث غیر مترقبه الزامی است.

غلامزاده بیان داشت: برگزاری جلسات ستاد حوادث شهرستان ها به منظور آمادگی لازم و فعال کردن کارگروه های تخصصی عملیاتی باید از اقدامات محوری فرمانداریها باشد.

معاون عمرانی استاندار گلستان عنوان کرد: بررسی ها نشان می دهد بیش از 50 درصد تلفات انسانی سیلهای اخیر ناشی از عبور مردم از مسیرهای سیل گیر بوده، از اینرو ضرورت دارد ساکنان استان و گردشگران تابستانی، ضمن توجه به هشدارها، نهایت همکاری را با مأمورین نیروی انتظامی و راه و ترابری داشته باشند.

وی از انتصاب دهیاران به عنوان مدیران بحران روستاها خبر داد و گفت: با توجه به حادثه خیز بودن برخی روستاهای استان، انجام اقدامات لازم در زمینه پیشگیری و حفظ آمادگی توسط آنان اهمیت بسزایی دارد.

وی یادآور شد: تجربه حوادث سالهای گذشته و هوشیاری و آمادگی دستگاههای مختلف سبب شده تا استان یکی از استانهای پیشتاز کشور طی سالهای اخیر در زمینه آمادگی مقابله با حوادث غیر مترقبه است.

کد مطلب 912054

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