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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۲۰

چالشها و قابلیتهای کرج در برنامه پنجم توسعه تدوین شد

چالشها و قابلیتهای کرج در برنامه پنجم توسعه تدوین شد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی فرمانداری کرج از تدوین چالشها و قابلیتهای کرج در برنامه پنجم توسعه به عنوان اولین شهرستان کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کاوه حدادپور ظهر سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی کرج اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به کارگروههای تخصصی شده است، و در این راستا نیز در چهار محور پتانسیلها و چالشهای شهرستان کرج بررسی شده است.

وی افزود: در بخش برنامه های فرهنگ، آموزش و پژوهش به موضوعات آب، آموزش عالی، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و جهانگردی و تربیت بدنی توجه شده است.

حدادپور بیان داشت: در زمینه برنامه های اجتماعی به پتانسیلها و چالشهای بخش بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و بهزیستی پرداخته شده است.

وی ادامه داد: در بخش امور زیربنایی برنامه هایی با توجه به نقاط ضعف و قوت و ظرفیتهای موجود در حمل ونقل، پست و مخابرات، انرژی و عمران شهری و روستایی تدوین شده است.

حدادپور عنوان کرد: در بخش تولید نیز به ظرفیت و نقاط مغفول مانده در کشاورزی و دامپروری، منابع آب، صنعت و معدن و محیط زیست کرج توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی بخشهای فوق نظرات کارشناسان و متخصان مربوطه لحاظ شده است و برنامه تدوین شده کاملا کارشناسی شده است، به گونه ای که پس از اولین ارسال از استان برای تصحیح و بازبینی عودت داده نشده است.

کد مطلب 912068

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