چالشها و قابلیتهای کرج در برنامه پنجم توسعه تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، کاوه حدادپور ظهر سه شنبه در کارگروه برنامه ریزی کرج اظهار داشت: در برنامه پنجم توسعه توجه ویژه ای به کارگروههای تخصصی شده است، و در این راستا نیز در چهار محور پتانسیلها و چالشهای شهرستان کرج بررسی شده است.

وی افزود: در بخش برنامه های فرهنگ، آموزش و پژوهش به موضوعات آب، آموزش عالی، فرهنگ و هنر، میراث فرهنگی و جهانگردی و تربیت بدنی توجه شده است.

حدادپور بیان داشت: در زمینه برنامه های اجتماعی به پتانسیلها و چالشهای بخش بهداشت و درمان، تامین اجتماعی و بهزیستی پرداخته شده است.

وی ادامه داد: در بخش امور زیربنایی برنامه هایی با توجه به نقاط ضعف و قوت و ظرفیتهای موجود در حمل ونقل، پست و مخابرات، انرژی و عمران شهری و روستایی تدوین شده است.

حدادپور عنوان کرد: در بخش تولید نیز به ظرفیت و نقاط مغفول مانده در کشاورزی و دامپروری، منابع آب، صنعت و معدن و محیط زیست کرج توجه شده است.

وی خاطرنشان کرد: در تمامی بخشهای فوق نظرات کارشناسان و متخصان مربوطه لحاظ شده است و برنامه تدوین شده کاملا کارشناسی شده است، به گونه ای که پس از اولین ارسال از استان برای تصحیح و بازبینی عودت داده نشده است.