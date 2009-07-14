سند توسعه گلستان در چارچوب سند چشم انداز تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه آمایش سرزمین استان افزود: سند آمایش استان، مهمترین سند تحقق توسعه پایدار فضایی و ابزار اصلی مدیریت همه جانبه فرآیند توسعه استان است.

وی اظهار داشت: این سند با رویکرد توسعه گرا، مشارکت جو و انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول مصوب آمایش و در چارچوب سند چشم انداز و اهداف توسعه ملی تدوین می شود.



وی خاطرنشان کرد: سند آمایش این استان باید براساس سندهای بالادستی، سند توسعه راهبردی کشور و برنامه های چندگانه تدوین شود که در این سند همه مسائل استان لحاظ شود.

نیاوند بیان داشت: در تدوین برنامه سند آمایش سرزمینی اگر همه جوانب در نظر گرفته نشود، برنامه ها به شکل جزیره ای خواهد بود و برای جلوگیری از جزیره ای بودن برنامه ها، باید همه ظرفیتهای استان مد نظر قرار گیرد.

معاون استاندار گلستان یادآور شد: تمامی قابلیتهای موجود در جهان نظیر کوه، دشت، جنگل، دریا و آثار تاریخی در استان گلستان قرار دارد و این قابلیتها در بحث آمایشهای سرزمینی ملاحظات زیاد و شرایط ویژه ای را داراست.

وی گفت: سازماندهی فضا برای بهره وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی، زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه ای و ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های منطقه ای و ملی از جمله اهداف طرح آمایش است.