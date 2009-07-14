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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۳۷

سند توسعه گلستان در چارچوب سند چشم انداز تدوین می شود

سند توسعه گلستان در چارچوب سند چشم انداز تدوین می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار گلستان گفت: سند توسعه استان در چارچوب سند چشم انداز 20 ساله کشور تدوین می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عباس نیاوند پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه آمایش سرزمین استان افزود: سند آمایش استان، مهمترین سند تحقق توسعه پایدار فضایی و ابزار اصلی مدیریت همه جانبه فرآیند توسعه استان است.

وی اظهار داشت: این سند با رویکرد توسعه گرا، مشارکت جو و انعطاف پذیر و مبتنی بر اصول مصوب آمایش و در چارچوب سند چشم انداز و اهداف توسعه ملی تدوین می شود.
 
وی خاطرنشان کرد: سند آمایش این استان باید براساس سندهای بالادستی، سند توسعه راهبردی کشور و برنامه های چندگانه تدوین شود که در این سند همه مسائل استان لحاظ شود.

نیاوند بیان داشت: در تدوین برنامه سند آمایش سرزمینی اگر همه جوانب در نظر گرفته نشود، برنامه ها به شکل جزیره ای خواهد بود و برای جلوگیری از جزیره ای بودن برنامه ها، باید همه ظرفیتهای استان مد نظر قرار گیرد.

معاون استاندار گلستان یادآور شد: تمامی قابلیتهای موجود در جهان نظیر کوه، دشت، جنگل، دریا و آثار تاریخی در استان گلستان قرار دارد و این قابلیتها در بحث آمایشهای سرزمینی ملاحظات زیاد و شرایط ویژه ای را داراست.

وی گفت: سازماندهی فضا برای بهره وری مطلوب از سرزمین در چارچوب منافع ملی، زیربنای امر سازماندهی توسعه منطقه ای و ابزار اصلی برنامه ریزی و تصمیم گیری های منطقه ای و ملی از جمله اهداف طرح آمایش است.

کد مطلب 912070

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