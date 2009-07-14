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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۷

ساخت یک هورمون مصنوعی با هدف درمان چاقی

ساخت یک هورمون مصنوعی با هدف درمان چاقی

دانشمندان آمریکایی با هدف یافتن راههای جدید در درمان چاقی یک هورمون مصنوعی جدید را ساختند که می تواند تا 25 درصد وزن بدن را کاهش دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، این هورمون مصنوعی از ترکیب دو هومورن "گلوکاگون" و هورمون "شبه گلوکاگون پپتید 1" ساخته شده است.

محققان دانشگاه ایندیانا با آزمایش این هورمون مصنوعی جدید بر روی موشها دریافتند که پس از یک هفته مصرف این دارو تراکم چربی در موشها 42 درصد و وزن 25 درصد کاهش می یابد.

این هورمونها در تبدیل چربی به گلولز نقش دارند و مطالعات پیشین نشان می داد که می توانند یکی از این دو عملکرد را انجام دهند: اشتها را کاهش داده و یا با افزایش مصرف بیشتر انرژی موجب شوند که فرد وزن از دست بدهد.

این پژوهشگران مواد ژنتیکی این دو هورمون را برای کسب یک ماده جدید که قادر باشد هر دو گیرنده را فعال کند باهم ترکیب کردند.

براساس گزارش نیچر، این ماده می تواند تاحد چشمیگری در درمان چاقی و دیابت مورد استفاده قرار گیرد.

کد مطلب 912073

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