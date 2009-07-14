ارزش بورس ایران به 54 هزار میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قالیباف اصل در امروز در جمع خبرنگاران در خصوص تشکیل میز صنایع در بورس گفت: هم اکنون 10 صنعت 80 درصد بازار را تشکیل می دهند که این 10 صنعت جزو اولویتهای میز صنایع محسوب می شوند.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار با بیان اینکه پیگیری این موضوع دربخش ناشران شرکت بورس انجام می شود، تصریح کرد: تشکیل میز صنایع به رفع مشکلات و ارائه کمک به صنایع بورس خواهد انجامید.

وی از بررسی دستورالعملها و آئین نامه های بورس در سال جاری به منظور اصلاح و تغییر آنها خبرداد و افزود: بر این اساس، قرار است آئین نامه ها، دستور العملها و مقررات بورسهای دنیا مطالعه و از آنها در بهبود آئین نامه های بورس استفاده شود. برخی از آئین نامه ها مانند آئین نامه عضویت کارگزاران انجام شده و مراحل نهایی خود را می گذراند.

قالیباف با اشاره به برگزاری سمینار مطالعه تشکیل بورس اسلامی با ریاست مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار در اردیبهشت ماه سال جاری، اظهارداشت: 13 بورس دنیا در این سمینار شرکت کردند و در نهایت تصمیم گرفته شد بورسی با عنوان بورس اسلامی تشکیل نشود، زیرا هم اکنون دو کشور مالزی و اندونزی دارای بورس اسلامی هستند که انجام اینگونه معاملات در آنها صورت می گیرد.

وی به سامانه معاملاتی بورس اشاره و تصریح کرد: یکی از تنظیمات این سامانه مربوط به نحوه محاسبه شاخص است که در آن قیمت و بازده نقدی مد نظر قرار می گیرد، به علاوه کمیته شاخص دائما شاخصها را بررسی می کند، همچنین پیش از این نیز مقرر شده بود که ظرف دو ماه نحوه محاسبه شاخص قیمت بررسی و جهت استفاده به بازار ارائه شود.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار میزان گردش ریالی سهام طی سه ماه ابتدای سال جاری را 2.2 درصد عنوان کرد و افزود: این رقم در مدت مشابه سال گذشته 2.18 درصد بوده است.

وی ادامه داد: همچنین میانگین روزانه معاملات سهام طی سه ماهه ابتدای سال جاری 107 میلیون سهم بوده که این رقم در مدت مشابه سال گذشته 57 میلیون سهم بوده است، یعنی انجام معاملات امسال وضعیت بهتری داشته که بخشی مربوط به سهام شرکتهای اصل 44 است.

قالیباف اصل به موضوع اصلاح آئین نامه سرمایه گذاری خارجی در بورس اشاره و بیان کرد: این آئین نامه هم اکنون در دولت در حال بررسی است و از طریق آن محدودتهایی همچون حبس سرمایه برداشته می شود، اما موضوع سرمایه گذاری خارجی در بورس را باید در بستر کل اقتصاد در نظر گرفت.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: آئین نامه ای در مورد بازارگردانی تدوین شد، اما به نظر می رسید که چندان مورد استقبال واقع نشد، به همین دلیل تصمیم گرفته شد که معاونت تحقیقات و توسعه آئین نامه بازار گردانی را بررسی کند تا مشکلات آن رفع شود و چنانچه این آئین نامه مجددا تدوین شود، سازمان بورس نیز باید در مورد آن نظر بدهد.

وی با تاکید بر اینکه مشکل بازار سهام شناور آزاد نیست، گفت: اما یکی از تعهدات ما به بازار افزایش سهام شناور آزاد است که پیگیر این موضوع نیز هستیم، هرچقدر سهام شناور افزایش یابد، بهتر است.

قالیباف اصل با اشاره به بسته شدن نماد شرکت صدرا گفت: هم اکنون این شرکت در کمیته تخلفات است، زیرا هیئت مدیره جدید این شرکت حاضر به پاسخگویی نبود، اما با این وجود بستن نماد شرکتها چاره کار نیست، زیرا بعضا بسته شدن نماد شرکتها تا یکسال نیز به طول می انجامد.

وی ادامه داد: بستن نماد شرکتها نقد شوندگی بازار را کاهش می دهد، بنابراین سعی می شود که کمتر از این روش استفاده شود، شرکتهایی که در بازار پذیرفته می شوند، تعهداتی دارند.

قالیباف اصل افزود: تاکنون 8 درصد سهام بانک تجارت در بورس در زمان کشش بازار عرضه شده و عرضه بلوکی سهام این بانک نیز انجام خواهد شد.

وی در مورد وضعیت شرکت مخابرات و افشای اطلاعات این شرکت نیز گفت: موضوع افشای اطلاعات در بورس و کمیته مربوطه پیگیری می شود، شرکت مخابرات نیز دو اطلاعیه شفاف سازی در مورد شایعه کارگزاران بیمه روستائی و پیامک منتشر کرد، اما برخی از افشاها اختیاری است و امید است که وضعیت در آن خصوص در آینده بهبود یابد.

مدیرعامل شرکت بورس واوراق بهادار گفت: بازده بورس واوراق بهادار در سه ماهه نخست سال جاری از سایر بازارها بیشتر و حدود 16 درصد بوده است، این امر در حالی است که بازدهی در بیشتر بازارها وجود نداشته است.

وی در خصوص عملکرد سه ماهه بورس و اوراق بهادار افزود:‌ ارزش بازار در ابتدای سال جاری 44 هزار و 800 میلیارد تومان بود که این رقم در پایان سه ماهه ابتدای سال با 20 درصد رشد به 54 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.

قالیباف اصل گفت: افزایش ارزش بازار به دلیل رشد قیمتها و پذیرش دو بانک صادرات و تجارت بود که سهام آنها برای کشف قیمت عرضه شده است.

وی تصریح کرد:‌ شاخص بورس و اوراق بهادار نیز از 7هزار و 966 واحد در پایان خرداد ماه سال جاری با رشد 16 درصدی به هزار و 252 واحد رسیده است.

مدیرعامل شرکت بورس واوراق بهادار تعداد معاملات خرد بلوک را در سه ماهه نخست سال مطلوب ارزیابی کرد و گفت: در حالی که تعداد معاملات خرد بلوک در سه ماهه ابتدای سال گذشته 3 میلیارد و 307 سهم بوده این رقم در مدت مشابه سال جاری به 6 میلیارد و 745 سهم افزایش یافته است.

به گفته وی دفعات معامله در سه ماهه ابتدای سال گذشته 472 هزاردفعه بود که این رقم در مدت مشابه سال جاری با 43 درصد رشد به 675 هزار دفعه رسیده است.

قالیباف اصل ادامه داد: کدهای معاملاتی ایجاد شده در مدت مذکور 13 هزار و 830 مورد بوده که این رقم مدت مشابه سال جاری با رشد 13 درصدی به 18 هزار کد رسیده است.

وی در خصوص فعالیتهای دوره سه ماهه این شرکت گفت: ایجاد ابزار جدید و تنوع در آن، استراتژی نقد شوندگی،‌ صندوقهای قابل معامله، شاخصها، آموزش، پذیرش شرکتها، تشکیل کمیته بازار، سهام شناور آزاد، ایجاد میز صنایع، بررسی دستور العملها و آئین نامه ها از مهمترین فعالیتهای دوره سه ماهه شرکت بورس واوراق بهادار بوده است.

قالیباف اصل در خصوص ایجاد ابزار های جدید و تنوع در آن اظهار داشت:‌ این شرکت در زمینه قراردادهای آتی سهام مطالعات زیادی را انجام داده و مقررات آن نیز تنظیم و در شورای بورس نیز تصویب شده است و در حال حاضر نیز مراحل اجرایی را سپری می کنیم.

وی سامانه معاملاتی را از مهمترین مشکلات اجرای قرارداد آتی سهام دانست و افزود:‌ در این راستا مذاکرات و مکاتباتی با بورس کالا، بورس هند و دبی نیز انجام شده است.

مدیرعامل شرکت بورس و اوراق بهادار گفت: این شرکت در زمینه استراتژی نقد شوندگی نیز مطالعاتی را انجام داده است تا نوسانها و باز و بسته شدن نمادها بررسی شود.

وی در ادامه در خصوص صندوقهای قابل معامله نیز گفت: این شرکت در این زمینه نیز مطالعاتی را انجام داده است تا از این پس و با تائید سازمان بورس و اوراق بهادار معامله سهام و طلا نیز راه اندازی شود تا میزان نقدشوندگی در بازار افزایش یابد.

سخنگوی سازمان بورس واوراق بهادار از تشکیل کمیته شاخص در سازمان بورس خبر داد و گفت: ‌شرکت بورس نیز عضو این کمیته است و قرار است شاخص با سهام شناور آزاد ایجاد شود که البته این شاخص در سه ماهه گذشته به صورت آزمایشی مورد بهره برداری قرار گرفته است.

وی اظهارداشت:‌ شرکت بورس فعالیتهایی را در زمینه آموزش آغاز کرده و تفاهم نامه هایی را با مراکز آموزشی و پژوهشی امضا کرده است.

به گفته قالیباف، مراحل پذیرش بیمه های آسیا، البرز و دانا نیز در حال نهایی شدن است، اما بیمه آسیا از بقیه بیمه ها جلوتر است.

وی در ادامه از تشکیل کمیته بازار خبر داد وگفت: این کمیته شرکتهای بورسی را بررسی می کند و در صورتی که آنها اطلاعات را به سازمان ارائه نکنند، بر اساس دستور العمل افشا با آنها برخورد خواهد کرد .

وی با بیان اینکه ‌شرکتهایی که نوسان غیرعادی داشته باشند نیز توسط این کمیته بررسی خواهند شد، ‌گفت: این کمیته تاکنون دو تا سه جلسه کاری را برگزار کرده و شرکتهای صدرا و گروه صنعتی ملی را نیز مورد بررسی قرار داده است.

همچنین محمدرضا رستمی معاون ناشران و اعضای شرکت بورس نیز در خصوص افشای اطلاعات توسط مخابرات گفت: براساس ماده 3 قانون، می توانیم نماد این شرکت را ببندم اما این کار نقد شوندگی بازار را کاهش می دهد. وی گفت: بر اساس میانگین 18 درصد کل بازار تهران سهام شناور است.

همچنین علی سنگینیان معاون شرکت بورس و اوراق بهادارنیز در مورد سهام شناور اظهارداشت: تمام شرکتهای دولتی 30 تا 40 درصد سهامشان متعلق به سهام عدالت است که تا دو الی سه ماه آینده این سهام شناور خواهد شد. وی بیان کرد: 279 میلیارد سهم شناور در بازار است.