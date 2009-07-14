بخش "اهدا عضو" به جشنواره مطبوعات اضافه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به افزوده شدن مطالب مرتبط به "اهدا عضو" به عناوین بخش ویژه، همکاران مطبوعاتی که در سال گذشته و یا تا پایان شهریور ماه سال جاری مطالبی را در حوزه "اهدا عضو" به نگارش درآورده‌اند می‌توانند نسبت به ارسال آثار خود به جشنواره اقدام کنند.

عناوین بخش ویژه شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها عبارتند از: 1. اصلاح الگوی مصرف 2. دهه چهارم انقلاب، دهه عدالت و پیشرفت 3. پایداری مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و حماسه غزه 4. اخلاق انتخاباتی و 5. اهدا عضو.

تاریخ پایان مهلت دریافت آثار در جشنواره مذکور پنجم شهریور ماه تعیین شده است.

