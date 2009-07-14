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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۲۴

بخش "اهدا عضو" به جشنواره مطبوعات اضافه شد

بخش "اهدا عضو" به جشنواره مطبوعات اضافه شد

دبیرخانه شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد: روزنامه نگارانی که در زمینه "اهدا عضو" مطالبی را به رشته تحریر در آورده‌اند می‌توانند آن را به عنوان یکی از آثار بخش ویژه به دبیرخانه جشنواره ارسال کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این اطلاعیه تصریح شده است: با توجه به افزوده شدن مطالب مرتبط به "اهدا عضو" به عناوین بخش ویژه، همکاران مطبوعاتی که در سال گذشته و یا تا پایان شهریور ماه سال جاری مطالبی را در حوزه "اهدا عضو" به نگارش درآورده‌اند می‌توانند نسبت به ارسال آثار خود به جشنواره اقدام کنند.

عناوین بخش ویژه شانزدهمین جشنواره مطبوعات و خبرگزاریها عبارتند از: 1. اصلاح الگوی مصرف 2. دهه چهارم انقلاب، دهه عدالت و پیشرفت 3. پایداری مقاومت اسلامی در لبنان و فلسطین و حماسه غزه 4. اخلاق انتخاباتی و 5. اهدا عضو.

تاریخ پایان مهلت دریافت آثار در جشنواره مذکور پنجم شهریور ماه تعیین شده است.

کد مطلب 912079

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