به گزارش خبرگزاری مهر به نقل الوقت، وزارت بهداشت عربستان برای موسم حج امسال طرحهایی را در نظر گرفته است. به طوریکه کمیته های مختلف مرتبط با حج امسال تلاش می کنند تا بهترین خدمات پزشکی و درمانی برای حجاج انجام دهند؛ از این رو پیشنهادات کمیته پزشکی را نیز بررسی می کنند.

این کمیته ها نشستها و کارگاههای مختلفی را برگزار می کنند تا بتوانند برنامه های لازم برای اطلاع رسانی صحیح و اصولی انجام و اطلاعات درست را در اختیار زائران خانه خدا قرار دهند.

وزارت بهداشت عربستان تلاش می کند تا خدماتی پزشکی و درمانی بی سابقه به زائران خانه خدا طی امسال قرار دهد.

با نزدیک شدن به موسم حج امسال وزارت بهداشت تمامی توان خود را به منظور پیشگیری و شیوع این بیماری انجام داده است تا در مقابل کشورهای مختلف از خود دفاع کند. چرا که برخی از کشورها برای جلوگیری از شیوع این بیماری سفر حج را با تأخیر برگزار یا لغو کرده اند. با وجود تلاشهای متعدد مجامع مطالعات اسلامی و فقهی، مراکز مطالعات پزشکی، وزارت بهداشت اسلامی و سازمان بین المللی بهداشت تاکنون نتایج قابل قبولی در خصوص این بیماری ارائه نشده است.