بیشترین حوادث ناشی از کار در استان مرکزی در ساوه رخ می دهد

کیومرث طهماسبی در گفتگو با خبرنگار مهر در اراک افزود: در سه ماهه اول سال گذشته نیز 338 فقره حادثه ناشی از کار در استان رخ داده که از این تعداد 189 فقره در شهرستان ساوه بوده است.

وی با تاکید بر اینکه در سه ماه اول سال گذشته 383 فقره حادثه ناشی از کار اتفاق افتاده است، اضافه کرد: این آمار در سه ماهه اول امسال 299 فقره است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21 درصد کاهش یافته است که از این تعداد 286 مورد به بهبودی کامل منجر شده است.

طهماسبی بیشترین حادثه را با 109 فقره مربوط به گروه سنی 25 تا 29 سال عنوان کرد و اظهار داشت: در این مدت 99.33 درصد از حوادث مربوط به مردها و 67 صدم درصد برای خانم ها اتفاق افتاده است.

وی با بیان اینکه 46 مورد حوادث بریدگی و قطع اعضاست، افزود: بیشترین مورد حادثه ناشی از کار به علت بی احتیاطی است که 154 مورد از حوادث در کارگاه ها و شرکتهای صنعتی استان ناشی از بی احتیاطی کارگران بوده است که 51 درصد حوادث را شامل می شود.

مدیرکل سازمان تامین اجتماعی استان مرکزی بیشترین حادثه در نوع فعالیت را با 134 مورد توسط ماشینهای الکتریکی و غیر الکتریکی و فلزات عنوان کرد و افزود: طی سه ماه امسال 201 مورد از حوادث در صبح، 86 مورد در عصر و در شب کمترین حادثه رخ داده است.

وی با تاکید بر اینکه 97 درصد حوادث در داخل کارگاه اتفاق افتاده است، ادامه داد: اغلب حوادثی که به وجود آمده مربوط به بیمه شدگان اجباری است.