عدم ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی خراسان شمالی عامل فرار سرمایه گذاران

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حمید رضا شهرکی ثانوی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی، به ویژه اتوبوسهای حمل مسافر بجنورد - مشهد از مهترین مسائلی است که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی افزود: وجود مشکلات و چالش ها، کمبود امکانات، نوپا بودن استان، نبود تسهیلات دلیلی برای عدم با تعویق اجرای طرح ها نیست و باید راهکارهای اساسی را در این زمینه اتخاذ کنیم تا مشکلات خدمات گیرندگان فعلی ناوگان حمل و نقل بین شهری در استان مرتفع شود.

وی از سیستم کنونی حمل مسافر به وسیله اتوبوس ها انتقاد کرد و اظهار داشت: ساختار غلط و خارج از ضوابط و بوجود آمدن رقابتهای ناسالم در شرکتهای مسافربری، عدم صدور بلیت و ارائه نشدن خدمات مناسب از سوی رانندگان در مسیرها و اجرا نشدن قوانین مهمترین عامل در کاهش سرمایه گذاری در این بخش از سوی سرمایه گذاران خصوصی شده است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی افزود: فروش بلیت از طریق وب کیوسکها، فروش اینترنتی بلیط، کاهش دادن سن ناوگان، هدایت رانندگان برای حضور در سکوهای شرکت، تقویت واحدهای فروش بلیت با هدف ارتقا رضایت مسافران و کاهش اتلاف وقت از مهمترین اقدامات در جهت ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی است.

وی اذعان داشت: اجرای طرحهای نظارتی همانند، رسیدگی و برخورد با تخلفات انجام شده از سوی رانندگان در طول مسیر و همچنین برخورد با دلالان و حذف دیدگاههای سنتی از دیگر برنامه های سازمان حمل و نقی در راستای ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی به شمار می رود.

وی از شناسایی و بررسی چالشها و مشکلات پیش روی طرحها خبر داد و گفت: نبود تسهیلات، عدم استقبال سرمایه گذاران و نبود بنگاههای زود بازده در این بخش، عدم همکاری برخی از شرکتها و عدم تعامل سازمان حمل و نقل استانهای هدف و گسترش ناوگان مسافربرهای شخصی از مهمترین این موانع محسوب می شود.

وی در پایان از راه اندازی سیستم پیامگیر خودکار در این سازمان خبر دادو افزود: مسافران و شرکتها و همه خدمات گیرندگان می توانند از امکانات این سیستم برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود بهره گیرند.