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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۵۶

عدم ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی خراسان شمالی عامل فرار سرمایه گذاران

عدم ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی خراسان شمالی عامل فرار سرمایه گذاران

بجنورد - خبرگزاری مهر: مدیرکل حمل ونقل وپایانه های خراسان شمالی گفت: عدم ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی خراسان شمالی مهمترین عامل در کاهش سرمایه گذاری بخشهای خصوصی است.

به گزارش خبرنگار مهر دربجنورد، حمید رضا شهرکی ثانوی ظهر سه شنبه در نشست خبری اظهارداشت: ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی، به ویژه اتوبوسهای حمل مسافر بجنورد - مشهد از مهترین مسائلی است که باید در اولویت برنامه ها قرار گیرد.

وی افزود: وجود مشکلات و چالش ها، کمبود امکانات، نوپا بودن استان، نبود تسهیلات دلیلی برای عدم با تعویق اجرای طرح ها نیست و باید راهکارهای اساسی را در این زمینه اتخاذ کنیم تا مشکلات خدمات گیرندگان فعلی ناوگان حمل و نقل بین شهری در استان مرتفع شود.

وی از سیستم کنونی حمل مسافر به وسیله اتوبوس ها انتقاد کرد و اظهار داشت: ساختار غلط و خارج از ضوابط و بوجود آمدن رقابتهای ناسالم در شرکتهای مسافربری، عدم صدور بلیت و ارائه نشدن خدمات مناسب از سوی رانندگان در مسیرها و اجرا نشدن قوانین مهمترین عامل در کاهش سرمایه گذاری در این بخش از سوی سرمایه گذاران خصوصی شده است.

مدیرکل حمل و نقل پایانه های خراسان شمالی افزود: فروش بلیت از طریق وب کیوسکها، فروش اینترنتی بلیط، کاهش دادن سن ناوگان، هدایت رانندگان برای حضور در سکوهای شرکت، تقویت واحدهای فروش بلیت با هدف ارتقا رضایت مسافران و کاهش اتلاف وقت از مهمترین اقدامات در جهت ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی است.

وی اذعان داشت: اجرای طرحهای نظارتی همانند، رسیدگی و برخورد با تخلفات انجام شده از سوی رانندگان در طول مسیر و همچنین برخورد با دلالان و حذف دیدگاههای سنتی از دیگر برنامه های سازمان حمل و نقی در راستای ساماندهی ناوگان اتوبوسرانی به شمار می رود.

وی از شناسایی و بررسی چالشها و مشکلات پیش روی طرحها خبر داد و گفت: نبود تسهیلات، عدم استقبال سرمایه گذاران و نبود بنگاههای زود بازده در این بخش، عدم همکاری برخی از شرکتها و عدم تعامل سازمان حمل و نقل استانهای هدف و گسترش ناوگان مسافربرهای شخصی از مهمترین این موانع محسوب می شود.

وی در پایان از راه اندازی سیستم پیامگیر خودکار در این سازمان خبر دادو افزود: مسافران و شرکتها و همه خدمات گیرندگان می توانند از امکانات این سیستم برای ارائه نظرات و پیشنهادات خود بهره گیرند.

کد مطلب 912088

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