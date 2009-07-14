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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۲

مستند "حمزه و رضا" برای شبکه سحر تولید شد

مستند "حمزه و رضا" با موضوع بررسی وضعیت کودکان در مناطق شیعه‌نشین جنوب لبنان به تهیه‌کنندگی محمد شکیبانیا برای سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر تولید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شکیبانیا که پیش از این نیز تهیه دو مستند "تفاهم" و "عاشق آمریکا بودن" را برای سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر به عهده داشته، در مستند "حمزه و رضا" تلاش کرده مقاومت اسلامی لبنان را از دید کودکان مسلمان این منطقه مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با رضا و حمزه دو کودک لبنانی درباره موضوعاتی از جمله نگرششان از مقاومت اسلامی لبنان در کنار پخش تصاویر مختلفی از منطقه و محل زندگی این دو کودک بخش‌های مختلف این برنامه را شکل می‌دهد.

عوامل مستند "حمزه و رضا" عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد شیشه‌گر، وحید فرجی تصویربردار، هومن صالح صدابردار و مرتضی پایه‌شناس تدوین.

کد مطلب 912095

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