مستند "حمزه و رضا" برای شبکه سحر تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر، شکیبانیا که پیش از این نیز تهیه دو مستند "تفاهم" و "عاشق آمریکا بودن" را برای سیمای فرانسوی شبکه جهانی سحر به عهده داشته، در مستند "حمزه و رضا" تلاش کرده مقاومت اسلامی لبنان را از دید کودکان مسلمان این منطقه مورد بررسی قرار دهد.

گفتگو با رضا و حمزه دو کودک لبنانی درباره موضوعاتی از جمله نگرششان از مقاومت اسلامی لبنان در کنار پخش تصاویر مختلفی از منطقه و محل زندگی این دو کودک بخش‌های مختلف این برنامه را شکل می‌دهد.

عوامل مستند "حمزه و رضا" عبارتند از نویسنده و کارگردان: حامد شیشه‌گر، وحید فرجی تصویربردار، هومن صالح صدابردار و مرتضی پایه‌شناس تدوین.