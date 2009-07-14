ظرفیت انتقال گاز ایران افزایش می یابد

به گزاری خبرنگار مهر، فرخ آذری در جمع خبرنگاران در رابطه با آخرین وضعیت ظرفیت افزایی انتقال گاز طبیعی در سطح شبکه ملی گاز کشور، با اشاره به ثبت رکورد انتقال روزانه 550 میلیون متر مکعب گاز در زمستان سال گذشته، گفت: در صورتی که ایستگاه های تقویت فشار خطوط هشتم و چهارم سراسری تا زمستان امسال به طور کامل فعال شوند، امکان انتقال حدود 650 تا 700 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از طریق شبکه ملی گاز کشور وجود دارد.

وی در ادامه با یادآوری اینکه هم اکنون شبکه گاز ایران با وسعت 30 هزار کیلومتر چهارمین شبکه بزرگ گازی دنیا است، تصریح کرد: هم اکنون آمریکا با 550 هزار کیلومتر، روسیه با 160 هزار کیلومتر و کانادا با 75 هزار کیلومتر به ترتیب بزرگترین شبکه های انتقال گاز دنیا را در اختیار دارند.

معاونت مهندسی امور خطوط لوله در شرکت انتقال گاز با بیان اینکه پیش بینی می کنیم تا افق چشم انداز جایگاه ایران به سومین دارنده شبکه انتقال گاز دنیا ارتقا یابد، بیان کرد: ایران در طی سالهای آینده نقش محوری در سطح مبادلات گازی در سطح منطقه بازی خواهد کرد.

این مقام مسئول، خاطر نشان کرد: هم اکنون طرح مدیریت جامع در سطح شبکه انتقال گاز طبیعی و با رویکرد توسعه کمی و کیفی شبکه گاز در شرکت انتقال گاز ایران شکل گرفته است.

