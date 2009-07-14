سه هزار مکان مذهبی در گلستان شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: وجود سه هزار مکان مذهبی، مسجد و امامزاده، نشانگر اصالت مذهبی این استان است.

وی خواستار تشکیل یک شبکه بهم پیوسته از اقشار دخیل در عرصه فرهنگ شد تا تغذیه فکری و انتقال پیام در کوتاهترین زمان انجام شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کمبود اعتبارات را یکی از مشکلات اساسی سازمان بیان کرد و افزود: اگر چه اعتبارات هدف اصلی نیست ولی برای رسیدن به اهداف و بومی محور کردن برنامه ها است.

وی بیان داشت: با توجه به تنوع قومیتها و مذاهب مختلف در استان، مرزی و مهاجر پذیر بودن آن باید برنامه های ویژه وخاص در این منطقه اجرا شود.

وی اظهار داشت: به منظور کارسازتر بودن برنامه ها باید از پراکندگی جلوگیری شده و کارها بصورت سازمان یافته و منسجم انجام شود تا خروجی کار باارزش تر شود.

وی کار در سازمان تبلیغات اسلامی را تداوم راه انبیاء الهی دانست وگفت: این سازمان مقدس ترین نهاد انقلابی است و کسانی که در این نهاد هستند، باید از روی اخلاص کارکنند تا ذخیره ایی برای آخرت آنها باشد.

وی گفت: در حال حاضر 26 نفر به صورت رسمی، 42 نفر پیمانی، 24 نفر قراردادی و 48 روحانی به صورت مستقر، پاره وقت و موقت این سازمان مشغول بکار هستند.