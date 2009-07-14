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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۰۲

سه هزار مکان مذهبی در گلستان شناسایی شد

سه هزار مکان مذهبی در گلستان شناسایی شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان اعلام کرد: تاکنون سه هزار مکان مذهبی در استان شناسایی شده است و به ازای هر 500 نفر از جمعیت این استان یک مکان مذهبی در منطقه وجود دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد پیش از ظهر سه شنبه به خبرنگاران در گرگان افزود: وجود سه هزار مکان مذهبی، مسجد و امامزاده، نشانگر اصالت مذهبی این استان است.

وی خواستار تشکیل یک شبکه بهم پیوسته از اقشار دخیل در عرصه فرهنگ شد تا تغذیه فکری و انتقال پیام در کوتاهترین زمان انجام شود.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کمبود اعتبارات را یکی از مشکلات اساسی سازمان بیان کرد و افزود: اگر چه اعتبارات هدف اصلی نیست ولی برای رسیدن به اهداف و بومی محور کردن برنامه ها است.

وی بیان داشت: با توجه به تنوع قومیتها و مذاهب مختلف در استان، مرزی و مهاجر پذیر بودن آن باید برنامه های ویژه وخاص در این منطقه اجرا شود.

وی اظهار داشت: به منظور کارسازتر بودن برنامه ها باید از پراکندگی جلوگیری شده و کارها بصورت سازمان یافته و منسجم انجام شود تا خروجی کار باارزش تر شود.

وی کار در سازمان تبلیغات اسلامی را تداوم راه انبیاء الهی دانست وگفت: این سازمان مقدس ترین نهاد انقلابی است و کسانی که در این نهاد هستند، باید از روی اخلاص کارکنند تا ذخیره ایی برای آخرت آنها باشد.

وی گفت: در حال حاضر 26 نفر به صورت رسمی، 42 نفر پیمانی، 24 نفر قراردادی و 48 روحانی به صورت مستقر، پاره وقت و موقت این سازمان مشغول بکار هستند.

کد مطلب 912108

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