نقش خبرگزاری مهر در اطلاع رسانی استان انکارناپذیر است

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: امروزه یکی از اصول نظام جهانی اطلاع رسانی است که این مسئله از طرق مختلف و با توجه به پیشرفت های تکنولوژی صورت می گیرد.

وی تصریح کرد: تاکیدات دین اسلام نیز در این زمینه نشان از اهمیت نقش اطلاع رسانی و آگاه سازی مردم دارد.

کمالی با اشاره به فعالیتهای مثبت خبرگزاری مهر در کرمان در زمینه اطلاع رسانی افزود: خبرگزاری مهر در کرمان به مرور ایام در جهت رشد و تعالی قدم برداشته و اکنون یکی از خبرگزاریهای مطرح کرمان محسوب می شود.

وی عنوان کرد: برنامه ریزی، تلاشها و پیگیری های مجموعه خبرگزاری مهر رمز موفقیت این خبرگزاری در استان کرمان است که امیدواریم در آینده نیز در این مسیر گام بردارد و موفق ظاهر شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان عنوان کرد: با ادامه این روند مجموعه این خبرگزاری در کرمان به مقصد و هدف نهایی خود که رضای خدا، خدمت خالصانه به مردم و نظام جمهوری اسلامی می باشد نزدیک تر خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه مهمترین اصل در اطلاع رسانی صحت و سرعت است، گفت: نقد و تحلیل مسائل در عرصه خبر باید در مسیر اصلاح امور انجام شود و باید دقت کرد در کنار نقد و تحلیل راهکارها و اقدامات انجام شده نیز بیان شود.

معاون سیاسی امنیتی استاندار کرمان خاطرنشان کرد: اگر رسانه ها و مطبوعات بخواهند بیشترین اثرگذاری را در جامعه داشته باشند باید راهکارهای حل مشکلات را در کنار نقد ارائه دهند و عملکردهای دستگاههای مختلف را در کنار نقادی سالم بیان نمایند.

