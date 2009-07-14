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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۵۸

یازرلو اعلام کرد:

شهریه مدارس غیردولتی؛ حداقل 10 میلیون، حداکثر 27 میلیون ریال

شهریه مدارس غیردولتی؛ حداقل 10 میلیون، حداکثر 27 میلیون ریال

رئیس سازمان آموزش و پرورش شهر تهران درباره شهریه مدارس غیردولتی گفت: 10 میلیون ریال کف و 27 میلیون ریال سقف شهریه این مدارس در شهر تهران است.

به گزارش خبرنگار مهر، زکریا یازرلو پیش از ظهر روز سه شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهریه مدارس غیردولتی با توجه به امکانات و شرایط در نوسان است، گفت: شهریه مدارس غیر دولتی از سوی مدیران و موسسان این مدارس بر اساس نوع فعالیتهای مدرسه تعیین می شود.

یازرلو افزود:  شهریه دقیق مدارس غیر دولتی از پنجشنبه هفته گذشته بر روی پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی سازمان آموزش و پرورش شهر تهران  به نشانی www.tehranedu.ir قرار گرفته است و والدین دانش آموزان می توانند با مراجعه به این سایت از شهریه مدارس مطلع شوند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با تاکید بر اینکه نقد برخی از موسسان مدارس غیردولتی منصفانه است، اظهار کرد: بر اساس قانون باید تعیین نرخ شهریه ابتدا بر اساس محاسباتی که ناشی از مولفه های درون داد این مدارس است، تعیین شود  و سپس طبق نوسانات شهر تهران و منطقه مورد بررسی و نقد قرار گیرد.

کد مطلب 912117

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