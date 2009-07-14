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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۰

چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمانشاه برگزار می شود

چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمانشاه برگزار می شود

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه از برگزاری چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در 29 تیرماه جاری در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی کرمانشاه واقع در پارک شاهد خبر داد.

نصرت‌الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این نمایشگاه استانهای سراسر کشور در قالب 200 غرفه آثار صنایع دستی خود را به معرض نمایش و فروش و انجام کارعملی می گذارند.

 

وی غرفه های عرضه محصولات عشایری را نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: سوغات محلی استانها نیز در این نمایشگاه به معرض فروش گذاشته می شود.

 

سپهر عنوان کرد: یک غرفه بزرگ نیز به نمایش آثار برتر در این نمایشگاه اختصاص می یابد.

 

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است.

کد مطلب 912121

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