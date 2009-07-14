چهارمین نمایشگاه سراسری صنایع دستی در کرمانشاه برگزار می شود

نصرت‌الله سپهر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت: در این نمایشگاه استانهای سراسر کشور در قالب 200 غرفه آثار صنایع دستی خود را به معرض نمایش و فروش و انجام کارعملی می گذارند.

وی غرفه های عرضه محصولات عشایری را نیز از دیگر بخشهای این نمایشگاه عنوان کرد و گفت: سوغات محلی استانها نیز در این نمایشگاه به معرض فروش گذاشته می شود.

سپهر عنوان کرد: یک غرفه بزرگ نیز به نمایش آثار برتر در این نمایشگاه اختصاص می یابد.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی کرمانشاه خاطرنشان کرد: این نمایشگاه به مدت یک هفته برای بازدید عموم دایر است.