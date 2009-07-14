به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسین صفارهرندی روز گذشته در مراسم تجلیل از بسیجیان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اظهار داشت: باید از ساحت مقدس اسلام و نظام در مقابل طعنه های ناجوانمردانه و شبهه افکنی‌ها و شائبه سازی‌ها مراقبت کنیم تا روند اطمینان و آرامش به دست آمده طی 30 سال اخیر به امنیت، اقتدار و پیشرفت بیشتر، تعالی افزونتر و سربلندی ملی فراتری منتهی شود.

صفار هرندی با یادآوری سخنان بنیانگذار جمهوری اسلامی در رابطه با ریزش‌ها و رویش‌های نظام و انقلاب اسلامی ایران تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران در سه دهه گذشته به طور طبیعی، رویش‌ها و ریزش‌هایی داشته و دارد اما خوشبختانه رویش‌های آن به مراتب بیش از ریزش‌هاست و رویش‌های آن نه تنها در ایران که در نقاط مختلف جهان صورت گرفته است.

وی شرط تداوم و پایداری پرچم خدایی برافراشته شده در ایران را ایمان و پایداری اهل بصیرت دانست و گفت: بصیرت به معنای شهود درونی و همراه با درک و فهم کامل از شرایط روز و نحوه عملکرد صحیح در مقابل جریانات مختلف به ویژه در شرایط بحرانی و توام با فتنه است و ضامن بقای آن تعبد و بندگی مخلصانه است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی از ناآرامی های اخیر پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری در کشور به عنوان " فتنه عمیق" یاد کرد و اظهار داشت: با وجود دستگیری عناصر کلیدی آشوب‌ها و به کنار رفتن اوباشی که در خیابان ها بلوا ایجاد می‌کردند باید به تدریج دل‌ها از غباری که بر آنها پرده کشیده، پاک شود و کدورت‌ها و زنگارها جای خود را به تقوا و درستی بدهد.

وی برخورداری از بصیرت و پایداری را به عنوان مشخصه‌های اصلی هر فرد بسیجی ذکر کرد و گفت: بسیجیان همواره برای مقابله با فتنه آماده و حاضر هستند و می‌دانند در هر لحظه چه تکلیفی برعهده دارند و مطابق با آن عمل می‌کنند.

صفارهرندی با بیان اینکه رضایت خداوند، اصلی ترین محور فعالیت هر بسیجی است تاکید کرد: بسیجیان امام و پیشوای خود را به خاطر تبعیت از خدا دوست دارند و از او پیروی می‌کنند نه اینکه یک دیکتاتور، جلو افتاده باشد، دستور بدهد و دیگران بدون چون و چرا اطاعت کنند.

وی خطاب به بسیجیان حاضر در مراسم اظهار داشت: شما از آزمونی که بسیاری بزرگان صدر اسلام در آن رفوزه شدند سرافراز بیرون آمدید و دعای خیر مقام معظم رهبری، افتخار بزرگ و مدال ارزشمندی است که بر سینه شما می درخشد.

در پایان این مراسم با حضور "محمد سراج" فرمانده ناحیه مقاومت بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات، "حجت الاسلام محمد تقی صباغ" نماینده ولی فقیه در سازمان بسیج وزارتخانه‌ها و ادارات، لوح سپاس و جوایزی به رسم یادبود به 7 نفر از بسیجیان برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعطا شد.

در این مراسم مرتضی کلاتیانی، محمد علی شهنی دشت گلی، مرتضی باقر نژاد، سید علی الفت، مهدی خیری، علی محدث و منیر حسینی به عنوان بسیجیان برگزیده وزارت فرهنگ و ارشاد از دست وزیر ارشاد، لوح سپاس و جایزه دریافت کردند و از تلاش و زحمات "حسین حاجی" فرمانده مقاومت بسیج وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اعطای لوح سپاس، قدردانی شد.