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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۴۶

80 درصد هیئات‌مذهبی کرمانشاه در تشکیل سومین شورا مشارکت کردند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه گفت: 80 درصد مسئولان هیئات مذهبی 10 شهر این استان در سومین دوره انتخابات شورای هیئات‌مذهبی شرکت کردند.

مهدی پورداراب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت:این انتخابات در روز جمعه 19 تیر ماه سال‌جاری همزمان با سراسر کشور در 10شهرستانی سنقر و کلیایی، سرپل ‌ذهاب، کنگاور، هرسین ،صحنه، روانسر، اسلام‌آبادغرب، قصر شیرین، گیلانغرب و دالاهو برگزار شد و مسئولان هیئات‌مذهبی به افراد منتخب خود رای دادند.

 

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اعلام اینکه در شهرستانهای مذکور حدود 800 هیئت مذهبی وجود دارد، تصریح ‌کرد: در این انتخابات هیئات‌مذهبی مشارکت بسیار بالایی داشته و از میان افراد کاندید شده اصلح‌ ترین را برگزیدند.

 

وی خاطرنشان‌کرد: در انتخابات هر شهرستان یک نفر به عنوان نماینده استان و هیئتی متشکل از پیشکسوتان، معتمدان و مسئولان شهرستان بر انتخابات نظارت کرده و باعث شدند که انتخابات با سلامت کامل برگزار شود.

 

پورداراب ادامه داد: از هر شهرستان پنج نفر برای مدت چهار سال به عنوان عضو اصلی و دو نفر علی‌البدل انتخاب شده که اعضای اصلی از بین خود رئیس، نایب رئیس و منشی را انتخاب می‌کنند.

 

وی افزود: روسای هیئات‌ مذهبی شهرستانها پس از مدتی اعضای هیئت رئیسه شورای استان و روسای استانها اعضای هیئت رئیسه شورای هیئات ‌مذهبی کشور را انتخاب کرده و از این پس تمام امور اجرایی هیئات‌ مذهبی توسط شورای مذکور و با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی انجام می‌شود.

 

کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در خصوص انتخابات هیئات مذهبی شهرستان کرمانشاه نیز گفت: انتخابات شهرستان کرمانشاه که به تنهایی دارای حدود 500 هیئت مذهبی است که با توجه به تعدد هیئات تصمیم گرفته شد این انتخابات نهم مردادماه سال‌جاری برگزار شود.

کد مطلب 912139

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