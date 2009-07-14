مهدی پورداراب در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه اظهار داشت:این انتخابات در روز جمعه 19 تیر ماه سالجاری همزمان با سراسر کشور در 10شهرستانی سنقر و کلیایی، سرپل ذهاب، کنگاور، هرسین ،صحنه، روانسر، اسلامآبادغرب، قصر شیرین، گیلانغرب و دالاهو برگزار شد و مسئولان هیئاتمذهبی به افراد منتخب خود رای دادند.
کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه با اعلام اینکه در شهرستانهای مذکور حدود 800 هیئت مذهبی وجود دارد، تصریح کرد: در این انتخابات هیئاتمذهبی مشارکت بسیار بالایی داشته و از میان افراد کاندید شده اصلح ترین را برگزیدند.
وی خاطرنشانکرد: در انتخابات هر شهرستان یک نفر به عنوان نماینده استان و هیئتی متشکل از پیشکسوتان، معتمدان و مسئولان شهرستان بر انتخابات نظارت کرده و باعث شدند که انتخابات با سلامت کامل برگزار شود.
پورداراب ادامه داد: از هر شهرستان پنج نفر برای مدت چهار سال به عنوان عضو اصلی و دو نفر علیالبدل انتخاب شده که اعضای اصلی از بین خود رئیس، نایب رئیس و منشی را انتخاب میکنند.
وی افزود: روسای هیئات مذهبی شهرستانها پس از مدتی اعضای هیئت رئیسه شورای استان و روسای استانها اعضای هیئت رئیسه شورای هیئات مذهبی کشور را انتخاب کرده و از این پس تمام امور اجرایی هیئات مذهبی توسط شورای مذکور و با نظارت سازمان تبلیغات اسلامی انجام میشود.
کارشناس تشکلهای دینی اداره کل تبلیغات اسلامی کرمانشاه در خصوص انتخابات هیئات مذهبی شهرستان کرمانشاه نیز گفت: انتخابات شهرستان کرمانشاه که به تنهایی دارای حدود 500 هیئت مذهبی است که با توجه به تعدد هیئات تصمیم گرفته شد این انتخابات نهم مردادماه سالجاری برگزار شود.
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