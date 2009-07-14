دو هزار میلیارد ریال برای جلوگیری از آلودگی آب کشاورزی نیاز است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج نجف پرتوی ظهر سه شنبه در جلسه کارگروه برنامه ریزی کرج اظهار داشت: شرکت آب و فاضلاب غرب استان تهران موضوع آلودگی آبهای کشاورزی 9 منطقه حاصلخیز کشاورزی کرج را بررسی کرده و اعتبارات لازم برای احداث و بهسازی شبکه فاضلاب و نیز لوله کشی برای اجرای شبکه فاضلاب را پیش بینی کرده است.

وی افزود: در منطقه صوفی آباد بالا برای جمع آوری فاضلاب مساحت حدود 820 هکتاربه شبکه ای با طول 90 کیلومتر و اقطار 250و 600 میلی متر، اعتبار مورد نیاز در حدود 14 میلیارد تومان برآورد شده است.

پرتوی خاطرنشان کرد: در منطقه صوفی آباد پایین مساحت لازم برای اجرای شبکه فاضلاب 890 هکتار و طول شبکه مورد نیاز 98 کیلومتر به قطر 250 میلی متر است که در مجموع برای آن هزینه 153 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

این مسئول بیان داشت: در منطقه زیر پل جاده قزل حصار مساحت لازم برای شبکه گذاری 660 هکتار و 73 کیلومتر طول شبکه و اعتبار 153 میلیارد ریال مورد نیاز است.

پرتوی عنوان کرد: در منطقه گلستانک که بخشی از فاضلاب مناطق مسکونی مستقیم وارد مزارع می شود، مساحت 420 هکتار برای احداث شبکه و 46 کیلومتر لوله گذاری و 72 میلیارد ریال اعتبار جهت احدث و لوله گذاری شبکه فاضلاب مورد نیاز است.

این کارشناس ادامه داد: در منطقه قشلاق که خارج از محدوده کرج محسوب می شود مساحت 650 هکتار برای احداث شبکه به طول 71 کیلومتر لوله گذاری با اعتبار 110 میلیارد ریال اعتبار مورد نیاز است.

وی گفت: در مناطق مهرشهر، آق تپه و حسین آباد که در بعضی مناطق کار شبکه گذاری انجام شده و نیازمند تکمیل است و همچنین 540 هکتار مساحت لازم برای اجرای شبکه و59 کیلومتر لوله گذاری با اعتبار 99 میلیارد ریال مورد نیاز این منطقه است.

پرتوی همچنین به مناطق علی آباد گونه و ولی آباد که خارج از منطقه طرح فاضلاب کرج هستند اشاره کرده و گفت: در این مناطق نیز در 420 هکتار زمین به 46 کیلومتر شبکه گذاری با اعتبار 72 میلیارد ریال نیاز است.

این مسئول یادآور شد: در منطقه جاده قزل حصار بخش عمده ای از فاضلاب زندان قزل حصار وارد آب کشاورزی این منطقه می شود و از این رو برای جلوگیری از این کار در 1500 هکتار از این منطقه به 150 کیلومتر لوله گذاری شبکه فاضلاب با اعتبار 256 میلیارد ریال نیاز است.

وی تاکید کرد: شبکه گذاری فاضلاب به اعتبارات زیادی نیاز دارد و با برآورد هزینه ای بالغ بر دو هزار و 227 میلیارد ریال برای شبکه گذاری فاضلاب در 9 منطقه کشاورزی کرج، در صورت تخصیص نیافتن اعتبار لازم، امکان احیا این مناطق در کوتاه مدت وجود ندارد.