کوره پخت سفال در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

پریا ستاری قهفرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به عدم وجود کوره پخت در این استان برای فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی و علاقمندان به سفالگری اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد آثار سفالی وجود کارگاه و کوره پخت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک کوره پخت در دانشگاه هنر این استان وجود دارد که مخصوص استفاده دانشجویان است، بیان داشت: فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی و علاقمندان سفالگری برای پخت آثار خود دچار مشکل شده اند و آثار تولید شده به علت عدم پخت دچار شکنندگی پیدا کرده و از بین می روند.

فارغ التحصیل رشته صنایع دستی اظهار داشت: نبود امکانات از قبیل کارگاه سفالگری، کوره پخت، نبود مراکز عرضه محصولات سفالی در این استان موجب کم رونق شدن این هنر و افزایش بیکاران این رشته شده است.

هنرمند و فارغ التحصیل دیگر رشته صنایع دستی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشت: ما ایده های کار آفرینانه زیادی را به سازمانهای این استان ارائه داده ایم اما همگی با جمله "عدم وجود بودجه" روبرو شده است.

نرگس اشرفی افزود: به عنوان مثال ما در ابتدای سال ایده "پهن کردن سفره هفت سین" و نمایشگاه فروش محصولات صنایع دستی را در میادین ورودی شهرکرد را به سازمانهای مرتبط داده ایم اما مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اعتراض کرد و بیان داشت: همیشه در این نمایشگاه ها از افرا شناخته شده استفاده می شود و جایی برای هنرمندان جدید و فارغ التحصیلان و هنرهای جدید نیست.