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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۶:۳۶

کوره پخت سفال در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

کوره پخت سفال در چهارمحال و بختیاری وجود ندارد

شهرکرد - خبرگزاری مهر: هنرمند صنایع دستی در چهارمحال و بختیاری گفت: کوره پخت سفال در این استان برای فارغ التحصیلان و علاقمندان به تولید سفال وجود ندارد.

پریا ستاری قهفرخی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرکرد با اشاره به عدم وجود کوره پخت در این استان برای فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی و علاقمندان به سفالگری اظهار داشت: نخستین قدم برای ایجاد آثار سفالی وجود کارگاه و کوره پخت است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر یک کوره پخت در دانشگاه هنر این استان وجود دارد که مخصوص استفاده دانشجویان است، بیان داشت: فارغ التحصیلان رشته صنایع دستی و علاقمندان سفالگری برای پخت آثار خود دچار مشکل شده اند و آثار تولید شده به علت عدم پخت دچار شکنندگی پیدا کرده و از بین می روند.

فارغ التحصیل رشته صنایع دستی اظهار داشت: نبود امکانات از قبیل کارگاه سفالگری، کوره پخت، نبود مراکز عرضه محصولات سفالی در این استان موجب کم رونق شدن این هنر و افزایش بیکاران این رشته شده است.

هنرمند و فارغ التحصیل دیگر رشته صنایع دستی این استان در گفتگو با خبرنگار مهر نیز اظهار داشت: ما ایده های کار آفرینانه زیادی را به سازمانهای این استان ارائه داده ایم اما همگی با جمله "عدم وجود بودجه" روبرو شده است.

نرگس اشرفی افزود: به عنوان مثال ما در ابتدای سال ایده "پهن کردن سفره هفت سین" و نمایشگاه فروش محصولات صنایع دستی را در میادین ورودی شهرکرد را به سازمانهای مرتبط داده ایم اما مورد توجه قرار نگرفت.

وی همچنین به برگزاری نمایشگاه صنایع دستی اعتراض کرد و بیان داشت: همیشه در این نمایشگاه ها از افرا شناخته شده استفاده می شود و جایی برای هنرمندان جدید و فارغ التحصیلان و هنرهای جدید نیست.

کد مطلب 912155

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