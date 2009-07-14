خانه های قرآن روستایی باعث رشد استعدادهای روستاییان شده است

اسمعلی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، با تشریح فعالیتهای قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سنقر وکلیایی اظهار داشت: کلاسهای آموزش قرآن کریم تحت عنوان طرح نهضت قرآن آموزی در شش ماهه اول سال جاری در سنقر و کلیایی شروع شد.

ابراهیمی سهمیه شهرستان سنقروکلیایی در نیمسال اول امسال را برگزاری 9 کلاس آموزش قرآن کریم شامل آموزش روخو انی، روانخوانی، مفاهیم، طرح بینات و دو کلاس طرح 1443( تدریس سوره ی مبارکه اسراء) ذکر کرد که هم اکنون درحال اجراست.

وی تصریح کرد: چهار کلاس آموزشی به روستاهایی که دارای خانه های قرآن روستایی هستند اختصاص داده شده است که میتواند درجهت رشد استعدادهای قرآنی روستائیان مؤثر باشد.

سرپرست اداره تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی خاطر نشان کرد: در سنقر و کلیایی 10 خانه قرآن روستایی تأسیس شده که پنج خانه قرآن از امکانات اولیه آموزشی بهره مند شده و فعالیت خود را آغاز کرده اند و انتظار می رود درآینده ای نزدیک پنج خانه قرآن روستایی دیگر از امکانات لازم بهره مند شوند.