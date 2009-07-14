امیرحسین پیروانی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: اردوی خوبی را در 2 کشور آفریقایی بوتسوانا و آفریقای جنوبی پشت سر گذاشتیم و توانستیم دو بازی سخت و دشوار را برگزار کنیم. به عقیده من آنچه کادر فنی تیم امید از سفر به آفریقا مدنظر داشت بدان رسید و ثمرات این اردو را در اردوها و مسابقات آتی خواهیم دید.

وی مهم ترین مشکل تیم ملی در دیدار تدارکاتی اول مقابل بوتسوانا را خستگی بازیکنان عنوان کرد و گفت: جمعه شب عازم کشور بوتسوانا شدیم و پس از یک سفر خسته کننده عصر شنبه به این کشور وارد شدیم. براساس برنامه باید عصر روز یکشنبه مقابل تیم ملی بوتسوانا صف آرایی می کردیم که با وجود خستگی زیاد در این مسابقه حاضر شدیم. با این حال توانستیم نمایش خوبی را مقابل تیم ملی بوتسوانا داشته باشیم و حتی نیمه اول این دیدار را نیز با پیروزی پشت سرگذاشتیم اما در نیمه دوم به علت خستگی بازیکنان تن به نتیجه تساوی دادیم.

مربی تیم فوتبال امید ایران شرایط این تیم در دیدار برابر تیم "کایزرچیف"، قهرمان باشگاه‌های آفریقای جنوبی را مطلوب خواند و گفت: پیش از این مسابقه تیم از نظر بدنی به شرایط ایده ال رسیده بود. خستگی سفر از تن بازیکنان خارج شده بود و با سازگاری با شرایط جوی کشور آفریقای جنوبی و برگزاری دو جلسه تمرین در روز آماده بازی با تیم "کایزرچیف" قهرمان مسابقات جام حذفی آفریقای جنوبی و سومین تیم پرطرفدار و پرتماشاگر قاره آفریقا شدیم.

پیروانی در ادامه افزود: برای مسئولان تیم "کایزرچیف" و فوتبال آفریقای جنوبی بازی با تیم ایران مهم بود و علاوه بر استقبال پرشور تماشاگران مسابقه ما مقابل این تیم از شبکه تلویزیونی کشور آفریقای جنوبی پخش شد. ما مقابل این تیم خوب و پرمهره که 5 بازیکن ملی پوش آفریقای جنوبی داشت و از وجود 3 بازیکن خارجی بهره می برد، نمایش خوبی داشتیم و به نتیجه مطلوبی رسیدیم.

وی با تاکید بر اینکه تیم فوتبال امید ایران در سفر به دو کشور بوتسوانا و آفریقای جنوبی به اهداف خود رسید، در خصوص غیبت برخی بازیکنان ایران در سفر به قاره آفریقا گفت: طبیعتا اگر با کل بازیکنان به آفریقا می رفتیم نتیجه بهتری کسب می کردیم و برنامه های تمرینی منسجم تر دنبال می شد اما به علت مشکلاتی که در راه اعزام تیم به وجود آمد نتوانستیم از وجود تمامی بازیکنان استفاده کنیم که امیدواریم در اردوهای آینده از وجود آنها بهره لازم را ببریم.

مربی تیم فوتبال امید ایران در ادامه از آغاز دوباره اردوی این تیم برای سفر به اوکراین از اول مردادماه خبر داد و گفت: برای سفر به اوکراین (16 مردادماه) کار آماده سازی تیم از روز اول مردادماه آغاز می شود و تا 5 روز ادامه می یابد. با توجه به کمبود زمان در این اردو از بازیکنانی استفاده می کنیم که پیش از سفر به آفریقای جنوبی به اردو دعوت شده بودند.

پیروانی در خاتمه عملکرد چهار بازیکن تیم ملی فوتبال بزرگسالان که همراه تیم فوتبال امید ایران به آفریقا اعزام شده بودند در دو بازی دوستانه مقابل بوتسوانا و قهرمان آفریقای جنوبی را ستود و گفت: این بازیکنان فوق العاده بودند و کمک بزرگی به فوتبال ایران کردند. به همین خاطر من با تمام وجود از آنها تشکر می کنم. این بازیکنان فقط در سفر به آفریقا همراه ما بودند و دیگر از وجود آنها در ترکیب تیم استفاده نخواهیم کرد.