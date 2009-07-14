بلاتکلیفی معدن مس علی آباد/احتمال فاجعه زیست محیطی در صورت بهره برداری

به گزارش خبرنگار مهر از یزد، بسیاری از اساتید دانشگاهی و کارشناسان محیط زیست معتقدند بهره برداری از این معدن فاجعه زیست محیطی بزرگی به دنبال خواهد داشت اما از طرفی مسئولان صنایع و معادن استان یزد نیز عدم بهره‌ برداری این معدن را به صلاح نمی دانند.

این معدن مدتهاست که بر سر دو راهی باقی مانده است و البته نظر هر یک از صاحبنظران نیز در این زمینه درست به نظر می رسد.

از طرفی فاجعه زیست محیطی این اقدام هرگز جبران نخواهد شد و با بهره برداری از این معدن فاجعه ای به فجایعی که در اثر بهره برداری از معادن مختلف به منابع طبیعی، محیط زیست و ... استان یزد وارد شده، افزوده خواهد شد.

اما از طرفی نیز نمی توان توسعه صنعتی و معدنی استان یزد، میزان اشتغالزایی این معدن و عدم امکان بهره مندی از ذخایر این معدن در آینده به علت عدم استحصال در شرایط کنونی را نادیده گرفت.

به نظر می رسد الگوگیری از سایر معادنی که در استانهای مختلف کشور هم اکنون در حال فعالیت هستند و کمترین میزان تخریب زیست محیطی را نیز برای شهرهای اطراف خود دارند، بتواند راهکاری مناسب برای رفع این تردیدها باشد.

رئیس اداره صنایع و معادن استان یزد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: به دنبال اعلام نظر چند تن از اساتید دانشگاهی در این خصوص که احداث معدن مس علی آباد فاجعه زیست محیطی به دنبال خواهد داشت، جلسات متعددی برگزار شد.

محمدرضا پور فلاح افزود: ما به عنوان متولی صنایع و معادن استان یزد از مشکلات زیست محیطی و تامین آب معدن مس علی ‌آباد واقف هستیم بر همین اساس به اتفاق نماینده مردم حوزه انتخابیه در مجلس، معاون برنامه ‌ریزی استاندار، امام جمعه،‌ دو نفر از اساتید دانشگاه و دو نفر از اعضای شورای منطقه به آذربایجان غربی سفر کردیم و از معدن "سونگن" این استان که دارای موقعیتی مشابه با معدن مس علی آباد استان یزد است،‌ بازدید کردیم.

پورفلاح خاطرنشان کرد: در این سفر تدابیر اتخاذ شده توسط مسئولان این شهر برای معدن یاد شده، میزان خسارات وارد شده به منابع طبیعی و زیست‌ محیطی و .... در قالب گزارشی به استاندار یزد ارائه می ‌شود.

در صورت آلایندگی بیش از حد معدن مس از فعالیت آن صرفنظر می شود

وی عنوان کرد: در این بررسیها در صورتی‌ که میزان خسارات وارد شده غیرقابل توجه برآورد شود، معدن علی آباد مورد بهره ‌برداری قرار می ‌گیرد اما در غیر این صورت از فعالیت آن صرفنظر خواهیم کرد.

پورفلاح با تاکید بر اینکه به عنوان متولی صنعت و معدن در استان یزد به هیچ ‌وجه معتقد به باقی گذاشتن منابع این معدن برای آینده نیست و از طرفی معتقد به توجه به منابع زیست محیطی است، اظهار امیدواری کرد: در هر صورت آنچه که به صلاح استان یزد و مردم این استان است، مورد توافق جمعی مدیران قرار گیرد.

مشخصات معدن مس علی‌ آباد استان یزد

کانسار مس علی آباد بین دشت کویر مرکزی در ایران در شمال شرقی زاگرش و در جنوب غرب رشته کوههای شیرکوه قرار دارد. این کانسار از نظر آب و هوا در منطقه کوهستانی مشرف به منطقه گرمسیری و خشک مرکزی ایران قرار دارند که دارای زمستانهای سرد و تابستانهای معتدل است و در نزدیکی شهرستان تفت است.

در اطراف این معدن روستاهایی وجود دارد که به جز مهاجران به شهرها، مردم بیشتر از طریق کشاورزی و دامپروری امرار معاش کرده و هیچگونه رودخانه ای که دارای آب دایمی باشد در اطراف این معدن وجود ندارد و منابع آبی برای کارهای کشاورزی بیشتر به صورت چشمه و یا قنات مشاهده می شود.

ریخت شناسی این کانسار را گرانیت شیرکوه و آهکهای کرتاسه زیرین تشکیل می دهد. ریختهای مختلفی از قبیل پرتگاهی یا دیواره قائم و بریده و بعضی اوقات بامهای سخت و هموار و گاهی ناهموار که به دلیل ارتفاعی که دارد برفگیر است.

سازنده های تشکیل دهنده آنها عبارتست از در درجه اول آهکهای اربیتولین دار دوره کرتاسه زیرین و در درجه بعدی لایه های آهکی و تا حدی ماسه سنگی سازند سنگستان است که در روی گرانیت شیرکوه قرار دارند.

ریختهای تپه ماهوری و هنجار که عامل تشکیل آنها سازندهایی مانند سنگستان و قسمتهایی از گرانیت شیرکوه، سنگهای دیوریتی و گرانودیوریتی، و دیوریت فیری زمان ائوسن و سنگهای کنگلومرا و غیره هستند.

در کانسار علی آباد بیشتر این نوع ریخت غالب است که اهمیت ویژه آن نفوذ توده های آذرین پورفیری در بخشهایی از سازندهای آهکی اربیتولین دار و سازند سنگستان است که با ایجاد دگرگونی در آن پهنه های آلتراسیون و میزالیزاسیون به وجود آمده است.

این کانسار دارای سازنده های مختلفی است که دارای لیتولوژی مختلف و فراوانی است. انواع سنگهای رسوبی، آذرین و دگرگونی همراه با کان سنگ تشکیل دهنده آن و دارای تنوع مختلف و شامل سازند سنگستان، سازند آهکی کرتاسه زیرین، کنگلومرای نئوژن و سنگهای آتشفشانی است.