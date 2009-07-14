کتابخانه های عمومی کرمان به اینترنت پرسرعت مجهز شدند

محمدجواد حسین زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: در چارچوب ایجاد زیرساختهای دولت الکترونیک در استان کرمان و همچنین ارتقای خدمات کتابخانه ای در کتابخانه های عمومی کرمان این مراکز به خط پر سرعت اینترنت مجهز شده اند.

وی افزود: با راه اندازی سامانه انتخاب کتاب از سوی نهاد کتابخانه های عمومی کشور و ضرورت استفاده از اینترنت در سطح کتابخانه های عمومی تجهیز کتابخانه ها به اینترنت در دستور کار قرار گرفته است.

حسین زاده عنوان کرد: در این طرح کتابخانه های عمومی افصح هجری رفسنجان، شهید باهنر انار، علامه امینی زرند، شهید مطهری و شهید صفاری سیرجان در شهرستانها و کتابخانه مرکزی، شهید مفتح، شهید مطهری و مسجد جامع در شهر کرمان تحت پوشش این طرح قرار دارند.

وی خاطرنشان کرد: استفاده از ابزارهای کارآمد برای اتصال پر سرعت به اینترنت، می تواند به خوبی پاسخگوی نیازهای مراجعان و کتابداران باشد و دسترسی مداوم به اینترنت را برای کاربران، جهت ارتقای سطح خدمات فراهم سازد.

مدیرکل امور کتابخانه های کرمان با اشاره به پیشرفت تکنولوژی و نقش کتابهای الکترونیک در دنیای امروز افزود: روند تمایل مردم به کتابخوانی در کشور در حال بهبود است و شاهد رشد و افزایش کتابخوانی در جامعه هستیم.

وی افزود: تجهیز کتابخانه ها به اینترنت می تواند امکان دسترسی به این کتابها را نیز افزایش دهد و موجب افزایش سرانه مطالعه در کشور شود.