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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۱۲

پسماندهای ساختمانی در شهر بندرعباس ساماندهی می شود

پسماندهای ساختمانی در شهر بندرعباس ساماندهی می شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: معاون خدمات شهری شهرداری بندرعباس گفت: با راه اندازی مدیریت نخاله، خاک و ضایعات ساختمانی در شهرداری بندرعباس از این پس،جمع آوری و دفن پسماندهای ساختمانی توسط شهرداری ساماندهی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یحیی خادمی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به تهیه و تصویب آیین نامه مدیریت پسماندهای ساختمانی، ساختار و نیروی انسانی لازم جهت بازرسی، کنترل و نظارت بر این بخش در حوزه مدیریت پسماندهای شهرداری بندرعباس پیش بینی شده و فعالیت خود را آغاز کرده است.

وی اضافه کرد: شهروندان بندرعباس، پیش از آغاز ساخت و ساز با مراجعه به شهرداری منطقه و سازمان بازیافت و مدیریت پسماندها در فرآیندی مشخص، مجوز خاکبرداری و تخریب را دریافت کرده و ضایعات ساختمانی را در ضلع شرقی بلوار راه آهن تخلیه می کنند.

خادمی تصریح کرد: انتقال هرگونه پسماندهای ساختمانی،خاک ونخاله به مکانی غیر از مکان یاد شده ممنوع است و ماشینهایی که اقدام به این کار کنند، علاوه بر توقیف خودرو با جرائم سنگینی روبرو می شوند.

کد مطلب 912169

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