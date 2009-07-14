خط اعتباری 1000 میلیارد تومانی برای توسعه اشتغال

به گزارش خبرنگار مهر خلیل یسائی امروز در جمع خبرنگاران به تشریح برنامه ها و اقدامات صندوق مهر امام رضا (ع) پرداخت و گفت: این صندوق از ابتدای فعالیت خود در تیر ماه 85 تا پایان خرداد ماه سال جاری 130 هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) اظهار داشت: تاکنون 640 میلیارد تومان اعتبار در بخش اشتغال هزینه شده به نحوی که 85 درصد اشتغال ایجاد شده توسط تسهیلات صندوق منجر به اشتغال پایدار شده است.

یسائی تصریح کرد: تاکنون 90 درصد از اقساط تسهیلات اشتغال که به صاحبان صنایع پرداخت شده بود به بازپرداخت رسید ولی به صورت کلی وامها در چند مرحله و به شکل نظارت شده به صاحبان طرح های اشتغالزایی پرداخت شده است.

وی میانگین سقف وامهای اشتغالزایی را 7 میلیون تومان اعلام کرد و بیان داشت: برنامه ریزی ها به نحوی است که بیشتر تسهیلات در مناطق محروم پرداخت شود.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) گفت: در سال جاری 192 میلیارد تومان با نهادهای حمایتی نظیر بنیاد شهید، سازمان زندان ها، دانشگاه تهران، وزارتخانه های بهداشت و تعاون، سازمان میراث فرهنگی، صندوق رفاه دانشجویی و برخی نهادهای دیگر تفاهم نامه اشتغال منعقد شده است.

یسائی با اشاره به خط اعتباری 1000 میلیارد تومانی که توسط سیستم بانکی برای توسعه اشتغال در اختیار صندوق مهر رضا قرار داده شده است، تاکید کرد: 400 میلیارد تومان آن از سوی بانک مرکزی تامین شده که میانگین هر وام 5 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: صندوق مهر رضا نیز 500 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه اشتغال در نظر گرفته که متقاضیان وام های اشتغالزایی می توانند از طریق سایت صندوق و یا با مراجعه به دفاتر صندوق در استان ها برای استفاده از آن ثبت نام کنند.

این مقام مسئول اظهار داشت: پیش بینی شده است که 80 هزار فرصت شغلی از طریق اعتبار 500 میلیارد تومانی و 70 هزار فرصت از طریق اعتبار 400 میلیارد تومانی ایجاد شود که در مجموع 150 هزار فرصت شغلی خواهد بود.

یسائی خاطر نشان کرد: ثبت نام از متقاضیان دریافت تسهیلات اشتغالزایی تا 3 برابر ظرفیت انجام می شود که پس از ثبت نام تا450 هزار نفر، شرایط متقاضیان و طرح های ارائه شده از سوی کارشناسان صندوق مورد بازنگری قرار می گیرد.

مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) شرایط ثبت نام دریافت وام های اشتغال را بیکار بودن، انجام خدمت سربازی، بیمه نبودن و داشتن گواهی فنی و حرفه ای اعلام کرد، ولی فارغ التحصیلان دانشگاهی نیز با ارائه گواهی فارغ التحصیلی در صورتی که طرح های اقتصادی آنها دارای توجیه مناسب باشد می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

وی بازپرداخت تسهیلات اشتغال را در شهرستانها 4 ساله با کارمزد 4 درصد عنوان کرد و گفت: طرح های اقتصادی باید در بخش های کشاورزی، صنعت و یا خدمات باشند.

یسائی در پایان یادآور شد: صندوق مهر رضا هنوز در خصوص توسعه مسکن، اعتباری تخصیص نداده است.