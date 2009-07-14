اشک پور قهرمان تایم تریل شد

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی جوانان کشور در رشته تایم تریل انفرادی صبح امروز(سه شنبه) با رقابت 72 دوچرخه‌سوار از 18 تیم استانی در نهاوند برگزار شد که با قهرمانی علی اشک پور همراه بود.

در این رقابت، علی اشک پور از آذربایجان شرقی با ثبت زمان 27 دقیقه و 44 ثانیه و 24 صدم ثانیه بر سکوی نخست قرار گرفت و پس از وی علی خادمی از کرمان با زمان 27 دقیقه و 54 ثانیه و 34 صدم ثانیه و پیام سعدی پور از لرستان با زمان 27 دقیقه و 55 ثانیه و 49 صدم ثانیه به ترتیب در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

این مرحله از مسابقات دوچرخه‌سواری جاده قهرمانی جوانان کشور به مسافت 20 کیلومتری از بخشداری گیان تا شهرستان نهاوند برگزار شد.

رقابت‌های دوچرخه‌سواری قهرمانی جوانان کشور فردا در رشته‌ استقامت جاده در شهرستان نهاوند برگزار می شود.