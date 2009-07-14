به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعیه می افزاید: مدیر حوزههای علمیه در سخنان خود با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مدظله العالی که بارها فرمودهاند " ما همواره شاهد عنایت خداوند در حمایت و هدایت این نظام اسلامی بوده ایم" تصریح نموده بود: که انتخابات 22 خرداد از برکات نظام اسلامی است و این نظام مورد تایید خداوند تبارک و تعالی و امام زمان (عج) است و پس از سی سال از انقلاب اسلامی، حضور 85 درصدی مردم در پای صندوقهای رای، در دنیا نظیر ندارد.
در پایان این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه های علمیه، رسانه های ارتباط جمعی را به رعایت اخلاق مداری و امانت داری در انعکاس صحیح اخبار دعوت می نماید.
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