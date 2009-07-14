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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۲۵

مرکز مدیریت حوز‌ه‌های علمیه:

برخی رسانه‌ها از بیانات آیت‌الله مقتدایی برداشت نادرستی داشته‌اند

برخی رسانه‌ها از بیانات آیت‌الله مقتدایی برداشت نادرستی داشته‌اند

روابط عمومی مرکز مدیریت حوز‌ه‌های علمیه با صدور اطلاعیه‌ای اعلام کرد:برخی از رسانه‌های ارتباط‌جمعی از بیانات مدیر محترم حوزه‌های علمیه آیت‌الله مقتدایی در جمع ائمه جماعات استان قم در پانزدهم تیر ماه، برداشت نادرستی داشته‌‌اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این اطلاعیه می ‌افزاید: مدیر حوزه‌های علمیه در سخنان خود با اشاره به بیانات حضرت امام (ره) و مقام معظم رهبری مدظله ‌العالی که بارها فرموده‌اند " ما همواره شاهد عنایت خداوند در حمایت و هدایت این نظام اسلامی بوده‌ ایم" تصریح نموده بود: که انتخابات 22 خرداد از برکات نظام اسلامی است و این نظام مورد تایید خداوند تبارک و تعالی و امام زمان (عج) است و پس از سی سال از  انقلاب اسلامی، حضور 85 درصدی مردم در پای صندوق‌های رای، در دنیا نظیر ندارد.

در پایان این اطلاعیه آمده است: روابط عمومی مرکز مدیریت حوزه ‌های علمیه، رسانه ‌های ارتباط جمعی را به رعایت اخلاق ‌مداری و امانت ‌داری در انعکاس صحیح اخبار دعوت می ‌نماید.

کد مطلب 912205

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