خداحافظی با فروش سنتی فرش دستبافت راه نجات این بخش است

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، صادق نجفی روز سه شنبه در همایش ملی اتحادیه های فرش دستبافت روستایی کشور بر ضرورت استفاده از تجارت الکترونیک برای تداوم حضور در بازار های بین المللی تأکید کرد.

وی توجه به تجارت الکترونیک را از مهمترین راههای حضور پررنگ در عرصه فرش دستبافت در بازار های جهانی دانست و با اشاره و تأکید کرد: باید در زمینه فروش فرش دستبافت با روشهای سنتی خدا حدافظی کرد.

وی ضمن تأکید بر علمی تر کردن هنر صنعت فرش دستبافت، ایجاد مراکز تجاری فرش دستبافت در خارج از کشور را از ضروری ترین نیاز ها در رابطه با حضور در بازار ها تجاری دانست.

نجفی گفت: از مجموع 10 میلیارد تومان اعتبارات سرمایه در گردش و ثابت، 3 میلیارد و 300 میلیون تومان به اتحادیه فرش دستبافت روستائی آذربایجان شرقی اختصاص داده شده است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی از آمادگی این سازمان برای در اختیار قرار دادن مرکز تجاری در روسیه برای عرضه فرش دستبافت به وسیله اتحادیه فرش دستبافت روستائی خبر داد.

صادق نجفی مشکلات جسمی و روحی نزدیک به 70 درصد از قالی بافان را از دغدغه های اساسی دولت بر شمرد و اظهارداشت: نمایندگان مجلس شورای اسلامی و دست اندرکاران فرش باید اهتمام بیشتری را در حل مشکلات بیمه ای بافندگان فرش انجام دهند.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان شرقی احداث موزه فرش آذربایجان با 7 میلیارد تومان اعتبار را از سیاستهای حمایتی وزارت بازرگانی از فرش دستبافت عنوان کرد و افزود: برگزاری کلاس های آموزش بهبافی، پرداخت یارانه های صادراتی و کمک به برگزاری جشنواره ها و حمایت از فعالان هنر صنعت فرش در زمینه اخذ تسهیلات بانکی از جمله اقدامات دیگر دولت در این خصوص می باشد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی فرش دستبافت روستائی کشور نیز در این همایش با اشاره به تشکیل فراکسیون صادرات غیر نفتی در مجلس شورای اسلامی، توجه به عرصه فرش دستبافت کشور در نمایشگاههای خارجی را از مهمترین اولویتهای این فراکسیون در رابطه با صادرات غیر نفتی دانست و افزود: طبق مصوبه فراکسیون صادرات غیر نفتی تجار و بازرگانان فرش دستبافت که در نمایشگاه های بین المللی شرکت می کنند اجازه فروش و نمایش فرش غیر ایرانی را ندارند.

محمد بهاروند با اشاره به بهره مندی بخش خصوصی و بخش دولتی از تسهیلات صندوق ذخیره ارزی بر لزوم سهم بخش تعاون از این اعتبارات تأکید کرد.

وی ایجاد خانه فرش در کشور های آلمان و روسیه را از مهمترین برنامه های اتحادیه فرش دستبافت روستایی کشور در سال 88 دانست و از تشکیل اتاق فکر برای اتخاذ تصمیم های کارشناسی در رابطه با ارتقای جایگاه فرش دستبافت در اتحادیه مرکزی فرش دستبافت کشور خبر داد.

مدیر عامل اتحادیه مرکزی فرش دستبافت کشور نهایی شدن بیمه تأمین اجتماعی قالیبافان را از مهمترین نیازها و خواسته های قشر زحمت کش قالیباف دانست واظهار امید واری کرد که هر چه سریع تر این طرح نهایی شده و به مرحله اجرا در آید.

محمد بهاروند حمایتهای تسهیلاتی دولت از قالیبافان را از مهمترین راهکارهای باقی ماندن در عرصه بازارهای جهانی فرش دستبافت عنوان کرد.