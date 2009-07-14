390 مورد کودک آزاری در کرمان گزارش شده است

زهرا لری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: طی سال گذشته سه هزار تماس تلفنی با اورژانس اجتماعی کرمان برقرار شد که از این تعداد 20 درصد از تماسها با این مرکز مرتبط و بقیه غیرمرتبط بود.

وی افزود: از مجموع تماسهای صورت گرفته 390 مورد مربوط به کودک آزاری بوده است که شیوع این مسئله با توجه به جامعه سنتی کرمان در آینده ممکن است جامعه را دچار بحران کند و این قضیه نیاز به فرهنگسازی دارد.

لری خاطرنشان کرد: در زمینه فرهنگسازی رفتار صحیح با کودکان دستگاه های مختلف می توانند نقش داشته باشند اما متولی اصلی بهزیستی است.

وی افزود: متولی پیمان نامه حقوق کودکان تا 18 سالگی افراد بهزیستی است اما بهزیستی به تنهایی نمی تواند نقش تاثیرگذار داشته باشد و همکاری همه دستگاه ها ضروری است.

معاون امور اجتماعی بهزیستی کرمان هم اکنون در سطح شهر کرمان چهار تیم سیار اورژانس اجتماعی وجود دارد که در نقاط مختلف شهر کرمان مستقر هستند.

لری با اشاره به فعالیت پایگاه های کاهش طلاق در کرمان عنوان کرد: سال گذشته سه هزار نفر مراجعه کننده به این پایگاه های داشته ایم که بیش از هزار مورد از این مراجعات در شهر کرمان بوده است که خوشبختانه 50 درصد منجر به سازش شده است.