کسری بودجه آمریکا از یک تریلیون دلار گذشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانوستی، وزارت خزانه داری آمریکا اعلام کرد که کاهش بودجه کشور در سال جاری مالی افزایش یافته و برای نخستین بار به یک تریلیون دلار رسیده است.

وزارت خزانه داری در گزارش ماهانه خود اعلام کرد که کسری بودجه این کشور در ماه ژوئن 94 میلیارد و 316 میلیون دلار بود و به این ترتیب کسری بودجه آمریکا در کل 9 ماه نخست سال جاری مالی 2009 ( تا 30 سپتامبر) به یک تریلیون و 86 میلیارد دلار می رسد.

گفته می شود که شکاف عظیم بین درآمدها و هزینه ها سبب کاهش مالیاتها شده و در همان حین افزایش هزینه ها برای نجات مؤسسات ورشکسته و تقویت اقتصاد نیز به کسری بودجه دامن زده است.

هزینه های نظامی در عراق و افغانستان از دیگر عوامل این کسری بودجه عنوان شده است.