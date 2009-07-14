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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۵۰

83 میلیارد تومان برای تکمیل 22 پروژه عمرانی اوقاف نیاز است

83 میلیارد تومان برای تکمیل 22 پروژه عمرانی اوقاف نیاز است

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول اجرایی صندوق عمران موقوفات کرمان گفت: طبق برآوردهای انجام شده 83 میلیارد تومان برای اجرای 22 پروژه این سازمان در سطح استان نیاز است.

غلامعباس باغخانی پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در مجموع 22 پروژه عمرانی در بخش اوقاف در استان کرمان در دست اقدام و مطالعه است که از این تعداد هفت پروژه مربوط به شهر کرمان است.

وی با اشاره به اینکه برای انجام این طرحها 83 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، افزود: بیشترین تعداد پروژه ها در سیرجان است که طبق آن باید 82 واحد مسکونی ساخته شود.

وی ساخت 330 واحد مسکونی در کرمان را نیز از پروژه های این صندوق برشمرد.

باغخانی پور بیان کرد: مدت اجرای این پروژه ها پنج ساله است و امیدواریم در زمان تعیین شده این پروژه ها را به اتمام برسانیم.

وی در خصوص اتمام طرحهای سال جاری افزود: در سال جاری شش پروژه در کل استان به اتمام خواهند رسید که برای انجام آنها سه میلیارد تومان نیاز بوده که تاکنون قسمتی از آن تامین شده است.

کد مطلب 912228

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