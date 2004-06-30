بيش از 180 هزار دستگاه خودرو در كشور توليد شد

به گزارش خبرگزاري مهر ، از اين ميزان توليد حدود 165 هزار دستگاه را خودروهاي سواري و بقيه را خودروهاي سنگين و نيمه سنگين تشكيل داد.

در اين مدت در بخش خودروهاي سواري بيشترين ميزان توليد به ترتيب مربوط به خودرو پرايد نسيم و صبا با بيش از 52 هزار و 500 دستگاه ، پيكان با 31 هزار و 100 دستگاه و پژو 405 انژكتوري با 19 هزار و 500 دستگاه بود.

براساس اين گزارش در سه ماه نخست امسال 15 هزار و 890 دستگاه وانت ، 169 دستگاه ميني بوس ، 971 دستگاه اتوبوس و پنج هزار و 171 دستگاه كاميون در كشور توليد شد.

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