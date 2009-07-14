  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۴:۴۶

نامه لنکرانی به سازمان حج/

اعزام گروههای پرخطر به حج عمره ممنوع شود

اعزام گروههای پرخطر به حج عمره ممنوع شود

وزیر بهداشت با توجه به گسترش بیماری آنفولانزای نوع H1N1) A) در کشور عربستان با ارسال نامه ای به رئیس سازمان حج و زیارت خواستار خودداری آن سازمان از اعزام گروههای پرخطر تا اطلاع ثانوی به سفر حج عمره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در این نامه با اشاره به مصوبات کمیته علمی کشوری آنفلوآنزا از سازمان حج و زیارت خواسته است که از اعزام گروههای پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای 65 سال، زنان باردار و بیماران دارای بیماریهای مزمن ریوی، کلیوی، قلبی، دیابت و نیز کسانی که از داروهای سرکوب گر ایمنی یا استروئید سیستمیک استفاده می کنند به سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

در این نامه خاطرنشان شده است: سایر گروههای اعزام شونده به سفر حج و عمره و همچنین مسئولین و مدیران کاروانها باید در زمینه مسایل بهداشتی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا تحت آموزش قرار گیرند و کادر پزشکی اعزامی نیز باید تحت آموزش کامل از نظر مسائل بهداشتی، پیشگیری و مراقبتی قرار گیرند.

در این نامه همچنین در خصوص اعزام زائرین حج تمتع و اعمال محدودیت برای اعزام این زائرین آمده است: با توجه به زمان اعزام زائرین حج تمتع در وقت مقتضی مجددا تصمیم گیری خواهد شد.

کد مطلب 912234

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها