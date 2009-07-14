اعزام گروههای پرخطر به حج عمره ممنوع شود

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کامران باقری لنکرانی در این نامه با اشاره به مصوبات کمیته علمی کشوری آنفلوآنزا از سازمان حج و زیارت خواسته است که از اعزام گروههای پرخطر شامل کودکان زیر پنج سال، سالمندان بالای 65 سال، زنان باردار و بیماران دارای بیماریهای مزمن ریوی، کلیوی، قلبی، دیابت و نیز کسانی که از داروهای سرکوب گر ایمنی یا استروئید سیستمیک استفاده می کنند به سفر حج عمره تا اطلاع ثانوی خودداری شود.

در این نامه خاطرنشان شده است: سایر گروههای اعزام شونده به سفر حج و عمره و همچنین مسئولین و مدیران کاروانها باید در زمینه مسایل بهداشتی و پیشگیری از بیماری آنفلوآنزا تحت آموزش قرار گیرند و کادر پزشکی اعزامی نیز باید تحت آموزش کامل از نظر مسائل بهداشتی، پیشگیری و مراقبتی قرار گیرند.

در این نامه همچنین در خصوص اعزام زائرین حج تمتع و اعمال محدودیت برای اعزام این زائرین آمده است: با توجه به زمان اعزام زائرین حج تمتع در وقت مقتضی مجددا تصمیم گیری خواهد شد.