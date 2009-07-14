با تقویت شوراها می توان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری ظهر سه شنبه در جلسه مشترک فرمانداران و شوراهای شهر و روستای استان اظهار داشت: شوراها پل ارتباطی بین مردم و مسئولان هستند که می توانند در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان کمک موثری کنند.

صابری بر تعامل دو جانبه اعضا شوراها و مدیران استان تاکید کرد و افزود: شاید برخی مدیران به تعامل با شورا اعتقاد چندانی نداشته باشند اما این شوراها هستند که باید با فعالیت خود ثابت کنند که در اجرا قوی هستند و می توانند با کمک مدیران به مردم خدمات بهتری ارائه کنند.

رئیس شورای استان تشکیل شوراها را از دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست و گفت: شوراها توان اجرایی و عملی زیادی برای انجام امور دارند که در صورت باور مسئولان می توان از این قابلیت استفاده بهتری کرد.

حبیب الله باقری نبود فضا و مکان مناسب برای تشکل جلسات را از جمله مشکلات شوراها عنوان و خواستار توجه به رفع آن شد.

علی کاظمی نماینده استان قزوین در شورای عالی استانها نیز در خصوص اعتبارات شوراها گفت: اعتبار اولیه شوراهای استان در سالهای قبل دو میلیارد و 500 میلون تومان بود که این میزان در سال جاری به هفت میلیارد تومان افزایش یافته است.

در ادامه جلسه شکرالله طاهری فرماندار آبیک اختصاص بودجه مستقل برای شوراها و تشکیل کارگروه های تخصصی را در تقویت نهاد شورا موثر دانست و اظهار داشت: با ایجاد تعامل بیشتر شوراهای فرادست و پایین دست، تشکیل جلسات مشترک و تعامل با مسئولان می توان با ارتباط نزدیکتر مشکلات را بهتر و سریعتر حل کرد.

زرگر رئیس شورای شهرستان آبیک نیز از مشکلات آلودگی کارخانه سیمان آبیک، نبود ادارات و کمبود فضای سبز به عنوان عمده مشکلات این شهرستان یاد کرد و خواستار همکاری مسئولان برای حل آنها شد.

اسماعیل اینانلو نائب رئیس شورای شهرستان بوئین زهرا نیز از ساخت فرهنگسرا در این شهرستان و اجرای طرح مبلمان شهری خبر داد و افزود: کمبود اعتبارات شهری و نبود منابع درآمدزا ارائه خدمات در این شهرستان را با کندی مواجه کرده که امیدواریم با کمکهای اعتباری از سوی استانداری این نقیصه برطرف شود.

دراین جلسه در خصوص مشکلات ومسائل شهرداری ها و شوراها و نیز نحوه همکاری اعضا با فرمانداران بحث و تبادل نظر شد.