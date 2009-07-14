به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم ملبورن از 24 ژوئیه تا نهم اوت (دوم تا 18 مرداد) برگزار می‌شود و فیلم‌های حاضر در بخش پانوراما از میان آثار شرکت‌کننده در جشنواره‌های معتبر دنیا شامل کن، برلین، تورنتو و روتردام انتخاب شده‌اند. دیگر فیلم‌های مطرح بخش پانوراما "ضد مسیح" لارس فن تریر و فیلم دو قسمتی "چه" ساخته استیون سودربرگ هستند.

"درباره الی" روزهای 26 و 28 ژوئیه در جشنواره ملبورن روی پرده می‌رود. این فیلم اولین بار در سطح بین‌المللی فوریه امسال در جشنواره برلین پخش شد و جایزه خرس نقره‌ای بهترین کارگردانی را برای فرهادی به همراه آورد. "درباره الی" ماه مه نیز جایزه بهترین فیلم بلند داستانی هشتمین جشنواره فیلم ترایبکا را برد.

کوئنتین تارانتینو فیلمساز آمریکایی و خوزه راموس هورتا رئیس جمهوری تیمور شرقی از میهمانان جشنواره ملبورن 2009 هستند. "درباره الی" به تهیه‌کنندگی سیدمحمود رضوی در موسسه سیمای مهر تولید شده و گلشیفته فراهانی، ترانه علیدوستی، مانی حقیقی، شهاب حسینی، پیمان معادی و مریلا زارعی در آن بازی کرده‌اند.