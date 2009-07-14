110 پایگاه سازمان تبلیغات هرمزگان به طرح اوقات فراغت اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهردر بندرعباس، شکرالله زندوی عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: برنامه های سازمان تبلیغات اسلامی هرمزگان در 63 پایگاه بوستان معرفت ویژه کودکان ونوجوانان و 47 پایگاه هسته فرهنگی ویژه جوانان برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه در کنار این پایگاهها 160 کلاس قرآنی نیز برای مخاطبان درنظرگرفته شده است، افزود: مکان های این کلاسها درمجتمع های فرهنگی مربوط به خود سازمان تبلیغات ومساجد وهیئت می باشد.

زندوی بیان کرد: فعالیت های این پایگاهها هیچ منافاتی با پایگاه های سایر ادارات ونهادهای مجری طرح های تابستانی ندارد، چرا که عمده فعالیت‌های این مراکز درحوزه دین و به صورت تخصصی اجرا می‌شود.

زندوی در پایان یادآور شد: آموزش مخاطبان برعهده 30 نفر روحانی مستقر و طرح هجرت دراستان بر عهده 19 نفر روحانی اعزامی از دفتر تبلیغات اسلامی قم می‌باشد که پیش بینی می شود بیش از سه هزارنفر تحت پوشش کلاسهای تابستانی این اداره کل قرارگیرند.