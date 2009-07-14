هفت پروژه ورزشی در کرج به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در کرج استادیوم بین المللی بیس بال با اعتبار بالغ بر 17 میلیون ریال و مساحت 15 هزار متر مربع، سالن ورزشی البرز دولت آباد با اعتبار بالغ بر هشت میلیارد ریال و مساحت هزار و 340 متر مربع، سالن هزار و 56 متری شهدای فرخ آباد زیبا دشت با اعتبار شش میلیارد ریال اعتبار، سالن ورزشی بعثت در میانجاده با اعتبار 3.5 میلیارد ریال و هزار و 440 مترمربع مساحت، سالن شطرنج محمدشهر با اعتبار 2.2 میلیارد ریال و 700 متر مربع، زمین چمن شماره سه انقلاب با اعتبار 1.4 میلیارد ریال و هشت هزار متر مربع، زمین چمن میانجاده با اعتبار 1.4 میلیارد ریال مساحت 55 هزار متر مربع از جمله پروژه های وررزشی افتتاحی کرج است.

در مجموع امروز 7 پروژه ورزشی با اعتبار بالغ بر 39.5 میلیارد ریال با مساحت 33 هزار و 36 متر مربع با حضور علی آبادی در کرج به بهره برداری می رسد.