  1. استانها
  2. قزوین
۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۳۷

راه اندازی اتاق فکر در دستگاه های اجرایی استان قزوین

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون سیاسی امنیتی استانداری قزوین از راه اندازی اتاق فکر برای اجرای بهینه برنامه های دستگاه های اجرایی در استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه هم اندیشی برای غنی سازی جلسات شورای فرهنگ عمومی که ظهر سه شنبه در استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: کار اصلی اتاق فکر تصمیم سازی و تاثیرگذاری برای اجرای مطلوب آن دسته از تصمیمات و برنامه هایی است که توسط مدیران دستگاه های اجرایی اتخاذ می شود که در این خصوص باید از نقطه نظرات و پیشنهادات نخبگان جامعه و اساتید حوزه و دانشگاه بیش از پیش استفاده کرد.

صابری افزود: در حوزه فرهنگ عمومی استان باید تصمیمات و مصوبات جلسات و نشستها به شکل محدود و در عین حال تخصصی باشد و با پیگیری های لازم مدیران را نسبت به پاسخگویی به وظایف محوله مجاب و ملزم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری در پایان سخنان خود بر تدوین و تنظیم آیین نامه تشکیل اتاق فکر در استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه اعضا نقطه نظرات خود را برای تقویت اتاق فکر و پیگیری و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان ارائه کردند.

کد مطلب 912287

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها