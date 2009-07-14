راه اندازی اتاق فکر در دستگاه های اجرایی استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، سیروس صابری در جلسه هم اندیشی برای غنی سازی جلسات شورای فرهنگ عمومی که ظهر سه شنبه در استانداری قزوین تشکیل شد، اظهار داشت: کار اصلی اتاق فکر تصمیم سازی و تاثیرگذاری برای اجرای مطلوب آن دسته از تصمیمات و برنامه هایی است که توسط مدیران دستگاه های اجرایی اتخاذ می شود که در این خصوص باید از نقطه نظرات و پیشنهادات نخبگان جامعه و اساتید حوزه و دانشگاه بیش از پیش استفاده کرد.

صابری افزود: در حوزه فرهنگ عمومی استان باید تصمیمات و مصوبات جلسات و نشستها به شکل محدود و در عین حال تخصصی باشد و با پیگیری های لازم مدیران را نسبت به پاسخگویی به وظایف محوله مجاب و ملزم کرد.

معاون سیاسی امنیتی استانداری در پایان سخنان خود بر تدوین و تنظیم آیین نامه تشکیل اتاق فکر در استان تاکید کرد.

در ادامه این جلسه اعضا نقطه نظرات خود را برای تقویت اتاق فکر و پیگیری و اجرای برنامه های فرهنگی و اجتماعی در استان ارائه کردند.