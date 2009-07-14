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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۵:۰۴

از میان اخبار/

حلقه نامزدی پس از 63سال پیدا شد

روز گذشته زوج آمریکایی پس از 63 سال حلقه نامزدی‌شان را که در گردش دریایی گم کرده‌ بودند، در ساحل دریاچه نیویورک پیدا کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از ام‌اس‌ان نیوز، 63سال پیش زمانیکه این زوج در دریا قایق‌ سواری می‌کرده‌اند، " جرمین " تصمیم می‌گیرد از آنالاید خواستگاری کند اما ناگهان حلقه از دستش به درون آب می‌افتد.

" جرمین " که اکنون 86ساله است درباره نحوه پیدا شدن حلقه نامزدی‌اش می‌گوید: زمانیکه همراه آنالاید در حال راه‌رفتن بر روی شنهای ساحل دریاچه بودم ناگهان درخشش شیئی در کنار آب توجهم را جلب کرد.

وی پس از اینکه حلقه کدر شده را پیدا میکند با تمیز کردن انگشتر متوجه حکاکی نام " آنالاید" در داخل حلقه می‌شود و انگشتر نامزدی گم‌ شده‌اش را پس از 63سال پیدا می‌کند.

این زوج بر این باورند که از آنجائیکه عشقشان جاویدان بوده حلقه نامزدی‌شان نیز پس از سالها دوباره پیدا شده است.

کد مطلب 912288

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